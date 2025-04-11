Суд по делу о смерти Афросина освободил силовика из-под стражи

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Районный суд в Краснодаре перевел под домашний арест бывшего полицейского, который содержался в изоляторе по делу о смерти Ильи Афросина.

Как писал "Кавказский узел", офицер полиции в Краснодаре стал подозреваемым по делу о смерти Ильи Афросина, который пожаловался на пытки после задержания. В феврале 2023 года суд отправил силовика в СИЗО. В апреле того же года стало известно, что дело передано в Прикубанский райсуд города.

О смерти Ильи Афросина стало известно в сентябре 2021 года после обращения к правозащитникам его отца, Юрия Афросина. Мужчина рассказал, что его сын, 1989 года рождения, дважды был задержан силовиками. 29 июня 2021 года, после первого задержания, Илья Афросин прислал сестре видео со следами травм, а после второго задержания, 1 июля, перестал выходить на связь с родственниками. Его нашли на ступеньках одного из магазинов, он умер в машине скорой помощи. Согласно медицинскому свидетельству о смерти, Афросин скончался от травмы селезенки.

Прикубанский райсуд Краснодара освободил из-под стражи под домашний арест бывшего полицейского Дмитрия Корчагина, обвиняемого по делу о смерти Ильи Афросина, сообщает сегодня в своем телеграм-канале "Команда против пыток"*.

"На последнем судебном заседании суд посчитал, что у Корчагина нет причин скрываться, а находясь под домашним арестом, он не будет пропускать заседания суда, как это было во время его нахождения в СИЗО. Юристы планируют обжаловать постановление суда", - говорится в публикации.

Согласно карточке дела на сайте суда, Корчагин обвинен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ; предусматривает до 15 лет лишения свободы) и превышении полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ; предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы).

Последнее судебное заседание по делу было назначено на 10 апреля. По состоянию на 11.59 мск 11 апреля, итог заседания в карточке дела не отражен.

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