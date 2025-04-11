RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:00, 11 апреля 2025

Суд по делу о смерти Афросина освободил силовика из-под стражи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Районный суд в Краснодаре перевел под домашний арест бывшего полицейского, который содержался в изоляторе по делу о смерти Ильи Афросина.

Как писал "Кавказский узел", офицер полиции в Краснодаре стал подозреваемым по делу о смерти Ильи Афросина, который пожаловался на пытки после задержания. В феврале 2023 года суд отправил силовика в СИЗО. В апреле того же года стало известно, что дело передано в Прикубанский райсуд города.

О смерти Ильи Афросина стало известно в сентябре 2021 года после обращения к правозащитникам его отца, Юрия Афросина. Мужчина рассказал, что его сын, 1989 года рождения, дважды был задержан силовиками. 29 июня 2021 года, после первого задержания, Илья Афросин прислал сестре видео со следами травм, а после второго задержания, 1 июля, перестал выходить на связь с родственниками. Его нашли на ступеньках одного из магазинов, он умер в машине скорой помощи. Согласно медицинскому свидетельству о смерти, Афросин скончался от травмы селезенки.

Прикубанский райсуд Краснодара освободил из-под стражи под домашний арест бывшего полицейского Дмитрия Корчагина, обвиняемого по делу о смерти Ильи Афросина, сообщает сегодня в своем телеграм-канале "Команда против пыток"*.

"На последнем судебном заседании суд посчитал, что у Корчагина нет причин скрываться, а находясь под домашним арестом, он не будет пропускать заседания суда, как это было во время его нахождения в СИЗО. Юристы планируют обжаловать постановление суда", - говорится в публикации.

Согласно карточке дела на сайте суда, Корчагин обвинен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ; предусматривает до 15 лет лишения свободы) и превышении полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ; предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы).

Последнее судебное заседание по делу было назначено на 10 апреля. По состоянию на 11.59 мск 11 апреля, итог заседания в карточке дела не отражен.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* включена в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:43, 11 апреля 2025
Курорт "Эльбрус" возобновил работу
07:38, 11 апреля 2025
Проезд к трем селам заблокирован в Дагестане после схода лавины
07:05, 11 апреля 2025
11 бойцов из Дербентского района объявлены убитыми на Украине
03:47, 11 апреля 2025
Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для транспорта
01:49, 11 апреля 2025
Глава Алагирского района отпущен под домашний арест
21:06, 10 апреля 2025
Разрешен проезд через "Верхний Ларс" легковых машин и автобусов
Все события дня
Новости
12:23, 11 апреля 2025
Мусорный полигон в Новороссийске продолжает тлеть
Участники ликвидации последствий разлива мазута. Анапа, 11 апреля 2025 года. Кадр видео из телеграм-канала оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/13196
10:35, 11 апреля 2025
Власти отчитались о ходе очистки побережья в Анапе
Пострадавший при атаке БПЛА 26 февраля дом в Туапсе. Кадр видео из телеграм-канала депутата Сергея Алтухова https://t.me/sergey_altukhov/4569
08:56, 11 апреля 2025
Власти Кубани выделили 19 млн рублей пострадавшим от БПЛА жителям Туапсе
Погибший дельфин. Скриншот видео https://www.bbc.com/russian/articles/ckg3974nwrdo
18:05, 10 апреля 2025
Экологи сообщили о гибели более 120 дельфинов на фоне разлива мазута в Краснодарском крае 
Мазут на побережье. Фото Полины Безверхой, "Юга.ру"
05:50, 10 апреля 2025
Лагеря Анапы вернули свыше 500 млн покупателям детских путевок
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Скриншот видеозаписи https://t.me/RKadyrov_95/5636 Как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне

Коллаж “Кавказского узла”. Фото https://t.me/bazabazon/25583, http://nac.gov.ru/hronika-sobytiy-kontrterroristicheskie-operacii/v-respublike-ingushetiya.html Как проходила спецоперация в Карабулаке

Участники акции в память о жертвах разгона мирного митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili Разгон митинга в Тбилиси 9 апреля 1989 года

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Село Хубар. Скриншот видео ННТ https://vk.com/club126669235?to=L2NsdWIxMjY2NjkyMzU%2F
11 апреля 2025, 11:16
Коллектив Хубарского сельсовета объявил забастовку

Теймур Керимов. Фото: https://modern.az/az/news/203416/jurnalist-teymur-kerimov-aksiyani-dayandirdi
10 апреля 2025, 19:47
Дело руководителя Kanal-11 возвращено в суд первой инстанции

Уголовное дело. Фото: rostov.sledcom.ru
10 апреля 2025, 13:39
Защита сообщила о новых делах после смерти подростка из Калмыкии из-за буллинга

Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Тумсо Абдурахманова (признан иноагентом) от 09.04.25, https://t.me/abusaddamshishani/6578
10 апреля 2025, 06:49
Принуждение к участию в митинге над телом убитого в Ачхой-Мартане возмутило бюджетников

Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Показать больше