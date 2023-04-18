Дошло до суда дело обвиняемого в избиении Афросина силовика

18 апреля 2023, 05:45

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Дело сотрудника правоохранительных органов, который обвиняется в избиении краснодарца Ильи Афросина, умершего после задержания, передано в Прикубанский районный суд Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", офицер полиции в Краснодаре стал подозреваемым по делу о смерти Ильи Афросина, который пожаловался на пытки после задержания, сообщили правозащитники. В конце февраля суд поместил силовика в СИЗО.

О смерти Ильи Афросина правозащитникам стало известно в сентябре 2021 года после обращения жителя Краснодара Юрия Афросина. Мужчина рассказал, что его сын, 1989 года рождения, дважды был задержан силовиками. 29 июня 2021 года, после первого задержания, Илья Афросин прислал сестре видео со следами травм, а после второго задержания, 1 июля, перестал выходить на связь с родственниками, говорится в публикации на сайте "Команды против пыток"* (КПП). Илью Афросина нашли на ступеньках одного из магазинов, он умер в машине скорой помощи. Однако его родители узнали об этом только 26 июля, когда Юрию Афросину позвонили из Следственного комитета. Согласно медицинскому свидетельству о смерти, причиной смерти Ильи Афросина была названа "травма селезенки без открытой раны".

Дело сотрудника правоохранительных органов, обвиняемого в избиении краснодарца Ильи Афросина, передано на рассмотрение Прикубанского районного суда. В настоящее время силовик находится в СИЗО, суд также рассмотрит вопрос о продлении ему меры пресечения, пишет в Telegram 17 апреля "Команда против пыток"*.

В сообщении отмечается также, что юристы краснодарского филиала "Команды против пыток"* добились проведения проверки в отношении еще двоих силовиков, которые, как утверждается, были свидетелями избиения Афросина. 13 апреля Следственный комитет начал проверку, по итогам которой бездействию упомянутых сотрудников правоохранительных органов будет дана уголовно-правовая оценка.

В карточке дела на сайте Прикубанского районного суда Краснодара указано, что предварительное слушание по делу в отношении обвиняемого в избиении Афросина силовика назначено на 20 апреля, оно пройдет в закрытом режиме.

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* "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

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