Правозащитники добились заключения под стражу кубанского силовика по делу о смерти Афросина

22 февраля 2023, 23:30

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Суд согласился с требованием правозащитников поместить в СИЗО силовика, который подозревается в избиении умершего после задержания жителя Краснодара Ильи Афросина. Находясь под домашним арестом, он мог бы оказать давление на свидетелей, пояснила "Команда против пыток"*.

Как писал "Кавказский узел", офицер полиции в Краснодаре стал подозреваемым по делу о смерти Ильи Афросина, который пожаловался на пытки после задержания, сообщили правозащитники. Родным жителя Краснодара Ильи Афросина, в смерти которого подозревается силовик, пришлось требовать, чтобы им показали фотографии тела Ильи для опознания, рассказала сестра погибшего Светлана Коцарева. Травма селезенки, которая в свидетельстве о смерти указана как причина смерти Афросина, появляется в результате избиения, при своевременной помощи человека с такой травмой можно спасти, отметила врач Лариса Егорова.

О смерти Ильи Афросина правозащитникам стало известно в сентябре 2021 года после обращения жителя Краснодара Юрия Афросина. Мужчина рассказал, что его сын, 1989 года рождения, дважды был задержан силовиками. 29 июня 2021 года, после первого задержания, Илья Афросин прислал сестре видео со следами травм, а после второго задержания, 1 июля, перестал выходить на связь с родственниками, говорится в публикации на сайте "Команды против пыток"* (КПП). Илью Афросина нашли на ступеньках одного из магазинов, он умер в машине скорой помощи. Однако его родители узнали об этом только 26 июля, когда Юрию Афросину позвонили из Следственного комитета. Согласно медицинскому свидетельству о смерти, причиной смерти Ильи Афросина была названа "травма селезенки без открытой раны".

Полицейского из Краснодара, обвиняемого в избиении Ильи Афросина, поместили под арест, сообщила сегодня "Команда против пыток"*. Изначально суд отправил силовика под домашний арест, но юристы КПП обжаловали это решение. О необходимости поместить силовика под арест заявил и прокурор, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале КПП.

Юрист Команды против пыток Анна Коцарева пояснила необходимость помещения силовика в СИЗО.

"В этой ситуации быть уверенным, что виновный понесет наказание, можно только при условии нахождения обвиняемого под стражей. <Он> действующий сотрудник полиции, ему известны свидетели, которые давали показания против него. Окончательные выводы о причастности <силовика> и возможно иных лиц к смерти Ильи Афросина можно будет сделать после ознакомления с материалами уголовного дела", — приводятся ее слова в Telegram-канале КПП.

В Краснодарском крае и в целом в России пытки стали "обыденным явлением" у силовиков, при этом Кубань является одним из самых неблагополучных регионов в этом отношении, рассказали в 2021 году "Кавказскому узлу" правозащитники.

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"Кавказский узел" также писал, что 28 декабря 2021 года прокуратура Кубани сообщила о начале расследования уголовного дела о превышении силовиками полномочий в связи с предсмертным заявлением о пытках сочинца Евгения Ипатова, который был найден мертвым на железнодорожных путях. На видео Ипатов утверждал, что его пытали, требуя оговорить себя и признаться в краже 60 тысяч рублей у четы пенсионеров.

Мать погибшего сообщила, что близкие считают неправдоподобной версию полиции о его суициде. Осмотр тела сочинца не позволил судмедэкспертам счесть его смерть ни суицидом, ни убийством.

В декабре 2020 года житель Краснодара Евгений Ластин пожаловался правозащитникам, что его задержали и под пытками вынудили признаться в краже бритвенного набора, который он пытался продать на сайте объявлений. С декабря 2020 года по июнь 2021 года следователи семь раз отказывались возбудить уголовное дело о пытках, сообщили правозащитники. Прокуратура сочла необоснованными эти отказы.

Одним из известных случаев стало дело строителя сочинских олимпийских объектов Мардироса Демерчяна. Он был обвинен в краже кабеля и подвергся жестоким пыткам. Однако следствие отказалось возбуждать дело о пытках, более того самому Демерчяну было предъявлено обвинение в ложном доносе. Суд признал его виновным, но приговор был отменен, а дело направили на повторное рассмотрение. В мае 2018 года суд в Адлере закрыл дело Демерчяна о краже кабеля и ложном доносе на полицейских, но не реабилитировал обвиняемого.

По словам родственников Мардироса, после того как семья фактически потеряла кормильца, денег не хватает даже на еду, говорится в материале "Кавказского узла" "Жизнь после пыток. Как живет Мардирос Демерчян после издевательств правоохранителей".

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* "Комитет против пыток" внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Юристы организации создали "Команду против пыток".

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