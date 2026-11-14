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20:03, 14 ноября 2026

Астраханские водители вновь столкнулись с отсутствием бензина на АЗС

Очередь на астраханской АЗС. Скриншот публикации https://www.instagram.com/p/Dft-a_ADgWl (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Автомобилисты в Астрахани вновь столкнулись с отсутствием бензина на автозаправочных станциях и очередями за топливом. Они рассказали в соцсети, что вынуждены объезжать несколько АЗС в поисках бензина, и раскритиковали некоторых автолюбителей за то, что те закупают горючее канистрами, пытаясь запастись им впрок.

Как информировал "Кавказский узел", в Астраханской области с лета наблюдались перебои с поставками бензина, из-за которых власти вводили ограничения на его продажу, а автомобилисты простаивали в многочасовых очередях на АЗС. В октябре ограничения на продажу топлива по четным и нечетным госномерам были отменены. К 10 ноября ситуация стабилизировалась, очереди на АЗС практически исчезли, хотя цены на бензин оставались высокими.

Новая волна ажиотажного спроса на бензин стала заметная в Астрахани вечером 13 ноября после распространения в автомобильных чатах сообщений о возможном дефиците топлива из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде. На заправках появились очереди, автомобилисты начали закупать бензин в канистры, сообщило сегодня издание "Астрахань.ру".

За ночь запасы бензина на ряде АЗС были исчерпаны. Ажиотажный спрос был вызван неподтвержденными слухами о прекращении поставок топлива. При этом официальных подтверждений угрозы прекращения поставок бензина из-за происшествия в Волгограде не поступало, отметило издание.

Пост о ситуации с бензином в Астрахани также сегодня опубликовал в Instagram*-паблик astrakhan.online, где автомобилисты рассказали о трудностях с заправкой машин. На 20.00 мск эта запись в Instagram*-паблике astrakhan.online, на который подписаны около 129 тысяч пользователей, набрала 134 отметки "Нравится" и 43 комментария.

Местные водители пожаловались на отсутствие бензина на нескольких автозаправочных станциях. "На самом деле, пока сегодня каталась, увидела только на одной заправке бензин. На всех остальных – ноль", – написала gusarova_30.

"Вчера весь аэропорт забит был и на Островского "Парк Планета"! У меня реально после трассы не было бензина. Заехала на "Парк Планета", пригнали бензовоз с 95-м, я его и заправила. Сегодня, 14 ноября, я еду: аэропорт – бензина нет, "Парк Планета" – бензина нет! Благо вчера полный бак заправила!" – рассказала evseeva_lev10.

"Бакинская – "Газпром" ноль, на Ахшарумовой "Газпром" ноль, "Лукойл" напротив "Планеты" – есть бензин", – сообщил anver_syraev.

Другие автомобилисты разошлись в оценках причин нехватки бензина и раскритиковали массовую закупку топлива в канистры. "Опять виновато население", – иронично заметил davidoff.anton.

"Почему не выделят вот для таких, которые в канистры заправляются, отдельно заправку, и пусть стоят там в очереди? Сегодня проехалась по городу, нет нигде бензина, только дизель. Из-за таких просто невозможно заправить машину", – пожаловалась larisa_doroshina.

"Стоял сегодня, хотел заправиться, и стоят эти бедолаги, четыре-пять канистр льют без остановки, и мы стоим ждем, а очередь все больше и больше из-за них. Ну накопите вы, что дальше делать, солить?" – написал yunusov_nail.

"Кавказский узел" также писал, что бензиновый кризис в Астраханской области негативно повлиял на повседневную жизнь автомобилистов и привёл к дополнительным расходам. Так, 12 июля астраханцы рассказали, что из-за нехватки топлива стали реже пользоваться личными автомобилями, чаще ходить пешком и ездить на общественном транспорте. 11 июля стало известно о резком росте спроса на установку газобаллонного оборудования, что привело к его дефициту и подорожанию. По словам сотрудников автосервисов, очереди на установку оборудования растянулись на несколько месяцев. 6 июля на фоне топливного кризиса и ажиотажного спроса на бензин стоимость поездок на такси в Астрахани выросла вдвое.

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Автор: "Кавказский узел"

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