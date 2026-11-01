Одиннадцать бойцов из Астраханской области убиты в зоне СВО

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Александр Лифанов, Евгений Шалбуров и девять их земляков из Лиманского округа убиты в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 776 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 29 октября власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 765 военных из Астраханской области.

Администрация Лиманского округа, отчитываясь о передаче наград семьям убитых в зоне военной операции на Украине бойцов, назвала имена 11 убитых земляков.

Александр Лифанов, Евгений Шалбуров, Никита Нестеров, Руслан Агарзаев, Манджа Байгазиев, Эренцен Болтиков, Александр Орехов, Игорь Полянских, Александр Синев, Георгий Мустафин, Ислам Сайфутдинов, следует из сообщения в Telegram-канале администрации округа.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 776 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В июле администрация Лиманского округа сообщала, что в военной операции убит Сергей Бембеев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается вдова Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".