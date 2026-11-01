×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:56, 1 ноября 2026

Житель Астрахани осужден за призывы к экстремизму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К двум с половиной годам колонии-поселения приговорил суд в Астрахани местного жителя за комментарии с призывами к экстремизму.

Приговор мужчине вынес Ленинский районный суд Астрахани.

По данным пресс-службы УФСБ России по Астраханской области, мужчина 1965 года рождения разместил в Telegram материалы, которые признаны призывающими к осуществлению экстремистской деятельности в отношении силовиков и членов их семей, пишет 30 октября ТАСС.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Выяснилось, что в прошлом году он уже был осужден за аналогичное преступление. Тогда суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишил права заниматься администрированием сайтов на два года.

На этот раз суд также приговорил его к сроку в колонии-поселении, на этот раз отправив его туда на два года и шесть месяцев, а также вновь запретил заниматься администрированием сайтов на аналогичный срок.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале октября житель Астрахани 1984 года рождения был приговорен к полутора годам принудительных работ из-за материалов в соцсети, признанных экстремистскими.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Российские бойцы в зоне военной операции на Украине. Кадр видео Минобороны https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFile Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9950

Не менее 4946 бойцов из СКФО и 5008 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Медик помогает военному. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Названо имя убитого военного из Астраханской области

Младший сержант Павел Минеев из Енотаевского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 765 бойцов из Астраханской области.

Пожилая женщина смотрит на деньги. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Объявление о повышении тарифов ЖКХ вызвало недовольство астраханцев

20 декабря в Астраханской области будут установлены новые тарифы на коммунальные услуги, сообщили власти. Астраханцы, комментируя это сообщение в соцсети, выразили недовольство регулярным ростом коммунальных платежей на фоне низких зарплат, и пожаловались на постоянные порывы водопровода, затопления улиц канализационными стоками и перебои с электричеством из-за изношенных линий электропередачи.

Годовщина теракта в Театральном центре на Дубровке. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Родные жертв "Норд-Оста" поделились воспоминаниями в 24-ю годовщину теракта

Родственники погибших при теракте на Дубровке рассказали о пережитой утрате и продолжающихся попытках выяснить обстоятельства гибели близких. В 24-ю годовщину трагедии пострадавшие и родные жертв собрались у Театрального центра в Москве, где возложили цветы, зажгли лампады и почтили память погибших.

Российские военные в зоне боевых действий. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/58925 Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9900

Не менее 4928 бойцов из СКФО и 4972 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

АЗС "Лукойл". Скриншот фото с сервиса "Яндекс.Карты", https://yandex.ru/maps/org/lukoyl/41949990126/?ll=44.635427%2C43.026277&z=16 Бабушкин рапортовал об открытии в Астрахани всех АЗС "Лукойла"

С сегодняшнего дня в Астрахани возобновили работу все АЗС "Лукойла", но на них сохранен лимит на отпуск топлива, отчитался губернатор.

Темы дня
Проверки подростков в маскарадных костюмах. Стоп-кадр МЦУ Краснодара от 31.10.26, https://t.me/mcu_krd/16859. Силовики в Краснодаре устроили проверки подростков на Хэллоуин

Явер Исмаилзаде. Иллюстрация создана Meydan TV при помощи ИИ https://www.meydan.tv/az/article/h%c9%99bsd%c9%99-olan-m%c9%99hbusun-isg%c9%99nc%c9%99y%c9%99-m%c9%99ruz-qaldigi-v%c9%99-intihara-c%c9%99hd-etdiyi-bildirilir/ Близкие сообщили о давлении на осужденного азербайджанского активиста

Переселенцы. 30 октября 2026 года. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/ocherednaya-gruppa-pereselencev-otpravilas-v-gorod-agdam-i-selo-guzejhyrman-hodzhavendskogo-rajona 70 азербайджанских семей вернулись в Агдам

Демонстранты под стенами парламента Грузии. Фото: Giorgi Mumladze Протестующие в Тбилиси раскритиковали затянувшийся ремонт проспекта Руставели

Персоналии
Магомед Рамазаев. Фото https://riadagestan.ru. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
17:52, 30 октября 2026
Рамазанов Магомед Исрафилович 
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:35, 30 октября 2026
Пашинян Никол Владимирович
Рамиз Мехтиев. Фото https://1news.az/news/Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ
17:02, 29 октября 2026
Мехтиев Рамиз Анвер оглы
События
03:56, 1 ноября 2026
Трое подростков госпитализированы с ножевыми ранениями в Ереване
23:09, 31 октября 2026
Военный погиб в Армении
18:00, 31 октября 2026
Боец из Ставропольского края убит в зоне СВО
15:12, 31 октября 2026
Боец из Ростовской области убит на Украине
11:52, 31 октября 2026
Стало известно имя убитого в СВО бойца из Майского района
09:56, 31 октября 2026
Частный дом поврежден в Ростовской области при атаке БПЛА
Все события дня
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Показать больше