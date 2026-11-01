Житель Астрахани осужден за призывы к экстремизму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К двум с половиной годам колонии-поселения приговорил суд в Астрахани местного жителя за комментарии с призывами к экстремизму.

Приговор мужчине вынес Ленинский районный суд Астрахани.

По данным пресс-службы УФСБ России по Астраханской области, мужчина 1965 года рождения разместил в Telegram материалы, которые признаны призывающими к осуществлению экстремистской деятельности в отношении силовиков и членов их семей, пишет 30 октября ТАСС.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Выяснилось, что в прошлом году он уже был осужден за аналогичное преступление. Тогда суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишил права заниматься администрированием сайтов на два года.

На этот раз суд также приговорил его к сроку в колонии-поселении, на этот раз отправив его туда на два года и шесть месяцев, а также вновь запретил заниматься администрированием сайтов на аналогичный срок.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале октября житель Астрахани 1984 года рождения был приговорен к полутора годам принудительных работ из-за материалов в соцсети, признанных экстремистскими.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.