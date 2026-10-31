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04:55, 31 октября 2026

70 азербайджанских семей вернулись в Агдам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Агдам вернулись 238 членов семей азербайджанских беженцев, которые покинули город во время карабахского конфликта. Еще 34 человека возвратились в село Гузейхырман в Ходжавендском районе.

Как информировал "Кавказский узел", 22 сентября в Ханкенди, а также Ходжалинский, Агдеринский и Джебраильский районы вернулись 284 члена азербайджанских семей, покинувших регион во время карабахского конфликта.

30 октября в город Агдам и село Гузейхырман Ходжавендского района возвратилась очередная группа вынужденных переселенцев, пишет Oxu.az.

Всего на данном этапе в упомянутые населенные пункты вернулись 78 семей - 272 человека. В Агдам возвратились 70 семей (238 человек), а Гузейхырман - восемь семей (34 человека).

Напомним, в ноябре 2023 года власти Азербайджана объявили о планах до конца 2026 года вернуть в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей или 140 тысяч человек. В апреле аналитики указали, что, несмотря на строительство жилья, дорог и энергетической инфраструктуры, темпы переселения сдерживают минная опасность, нехватка рабочих мест и нерешенные вопросы землепользования.

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Автор: "Кавказский узел"

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