68 азербайджанских семей возвращены в бывшую зону карабахского конфликта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ходжавенд, в поселок Гырмызы Базар и в село Ханоба сегодня вернулись 299 членов азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта. Переселенцы рассказали о своем волнении от возвращения на родину спустя десятилетия.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение азербайджанских переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 11 марта 2-26 года в 41 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта была возвращена 7541 семья (30 261 человек).

Ходжавендский район (армянское название Ходжавенда - Мартуни) с 1993 года контролировался властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. 20 февраля 2026 года в город Ходжавенд и одноименное село вернулись первые группы бывших вынужденных переселенцев. К 7 апреля число переселенцев, возвращенных в город, достигло 904.

Сегодня в город Ходжавенд были отправлены 39 семей бывших вынужденных переселенцев (176 человек), в поселок Гырмызы Базар - 16 семей (63 человека), в село Ханоба Ходжавендского района - 13 семей (60 человек), сообщает АПА.

Эти семьи ранее были временно расселены в различных районах страны - в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, пишет Report.

Вынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

Возвращение на родину спустя десятилетия взволновало переселенцев

Бывшая вынужденная переселенка Шафига Аббасова сегодня вернулась в село Ханоба. "Мы возвращаемся на родину спустя 30 лет. Тогда мне было 29 лет. Мы жили в поселке Хырдалан. Сейчас возвращаемся на родную землю вместе с тремя сыновьями и невестками. Я очень рада, от волнения мне сложно говорить", - приводит ее слова агентство.

Главдия Юсифова также отметила, что не была на родине больше 30 лет. "Тогда мне было 35 лет, мои дети были еще маленькими. […] Я очень взволнована, рада, что возвращаюсь домой. Слава Богу, и нам это было суждено - мы возвращаемся на родину. Мы переселяемся в поселок Гырмызы Базар", - рассказала она агентству.

Гырмызы Базар – азербайджанское название поселка Красный Базар (армянский топоним – Кармир Шука), который относился к Мартунинскому району Нагорного Карабаха. В феврале 2020 года дома жителей поселка оказались под обстрелами азербайджанских военных, из-за чего люди опасались водить детей в детсад. Жители пожаловались, что в результате обстрела повреждены дома. Обстрелы держат людей в постоянном страхе, и у жителей систематически угоняется домашний скот, рассказали сельчане.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Минная опасность и нехватка рабочих мест сдерживают переселение в Карабах

В ноябре 2023 года, вскоре после окончания боевых действий, власти Азербайджана объявили о планах вернуть до конца 2026 года в бывшую зону карабахского конфликта 34,5 тысячи семей (140 тысяч человек). Несмотря на строительство дорог, энергетических объектов и жилья, темпы переселения сдерживаются минной опасностью, нехваткой рабочих мест и нерешёнными вопросами землепользования, констатировали в апреле 2026 года аналитики.

В зоне бывшего карабахского конфликта периодически подрываются на минах силовики, саперы и местные жители. С ноября 2020 года, когда завершилась 44-дневная война в Карабахе, до конца декабря 2025 года в Азербайджане 415 человек стали жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов. Из них 71 погиб, еще 344 получили ранения.

Жители Азербайджана, вернувшиеся в Карабах, рассказали "Кавказскому узлу", что обустраивают быт и находят работу. Несмотря на сохраняющиеся проблемы с занятостью и инфраструктурой, переселенцы отмечают улучшение условий жизни.

Так, Рашид Алиев, чья семья вернулась в село Хыдырлы Агдамского района летом 2025 года, рассказал, что его родителям-пенсионерам предоставили отдельный двухкомнатный дом, а ему, жене и трем детям - трехкомнатный. "К каждому дому выделили 12 соток земельного участка. Кто-то посадил цветы, кто-то - деревья. Но большинство, как и я, создали животноводческие мини-хозяйства. Я соорудил хлев, курятник. У меня четыре коровы, бык, десяток баранов, два десятка кур, уток, гусей, индеек. Тут отличные условия для животноводства", - рассказал Алиев.

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.