×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:58, 28 апреля 2026

Двое пострадавших туристов эвакуированы с Эльбруса

Турист в горах. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели в Кабардино-Балкарии эвакуировали с Эльбруса незарегистрированного туриста и альпинистку из Монголии. 

Двум туристам на горе Эльбрус в течение сегодняшнего дня потребовалась помощь спасателей. 

Одна из пострадавших - 52-летняя альпинистка из Монголии, которая почувствовала себя плохо на седловине горы Эльбрус. Женщина связалась со спасателями в связи с симптомами горной болезни. 

Шесть сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда эвакуировали женщину с высоты 5200 метров. Альпинистка была доставлена на поляну Азау, дополнительная медпомощь ей не потребовалась, сообщило со ссылкой на республиканское МЧС информагентство "Интерфакс-Юг". 

Еще один турист, 23-летний молодой человек, связался со спасателями с высоты в 5000 метров. Свое восхождение на Эльбрус он не зарегистрировал. 

Находясь на горе, мужчина получил травму. Пострадавшего также эвакуировали на поляну Азау, где он отказался от медицинской помощи.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2025 года при попытке восхождения на Эльбрус в Кабардино-Балкарии погибли два человека из незарегистрированной группы турецких туристов. 

В 2021 году общественный резонанс вызвала гибель сразу пяти туристов на Эльбрусе: тогда группа из 19 альпинистов попала в снежный буран на высоте более 5000 метров, пятеро умерли, 11 были доставлены в больницу, а трое от госпитализации отказались. После трагедии краевед Виктор Котляров предложил ввести обязательную сертификацию компаний и гидов, а также экзаменационное подтверждение альпинистских навыков туристов. В 2025 году организатор восхождения был приговорен к пяти годам и семи месяцам колонии, а  двое инструкторов-проводников - к трем годам и двум месяцам и трем с половиной годам колонии.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает альпинистов и горнолыжников всего мира, указано в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
02:06, 29 апреля 2026
Жильцы дома в Нальчике пожаловались на аварийную канализацию
20:11, 27 апреля 2026
Житель Кабардино-Балкарии осужден по делу о госизмене
Аслан Камбиев. Скриншот фото https://playbookpro.ru/photo/gazeta-yuga-nalchik?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcameraю
23:58, 20 апреля 2026
Дело об убийстве Аслана Камбиева отправлено на повторное рассмотрение
Мусор в Нальчике. Фото корреспондента "Кавказского узла".
23:58, 17 апреля 2026
Коков анонсировал смену мусорного оператора на фоне жалоб жителей
Дом на Эльбрусском проспекте в Тырныаузе. Скриншот / Яндекс.Карты
21:05, 17 апреля 2026
Чиновники в Тырныаузе попали под следствие после жалоб жильцов многоэтажки
Персоналии
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:39, 24 апреля 2026
Рубен Варданян
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Последние записи в блогах
Фото
13:39, 29 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Об авторитете судей. Как дагестанского служителя Фемиды мантии лишили
Фото
21:47, 25 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Несчастный случай в Махачкале. Вдова добивается компенсации
Фото
17:23, 23 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Новое рассмотрение. Как дело о громком убийстве ходит по кругу
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Камнепад в Дагестане. Фото: Риа Новости https://riadagestan.ru
29 апреля 2026, 13:01
Дороги к двум селам в Дагестане перекрыты после камнепадов

Пожар на нефтезаводе в Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 апреля 2026, 11:07
Пожар на нефтезаводе в Туапсе локализован

Последствия оползней в Дагестане. Фото: Правительство Дагестана
29 апреля 2026, 10:09
Дагестанское село Саниорта объявлено зоной ЧС

Кадр передачи сотрудниками СГБ Абхазии граждан России. Фото: СГБ Абхазии / Thttps://www.sgb.apsny.land/news/item/133-sotrudnikami-sgb-ra-zaderzhany-grazhdane-rf-i-peredany-fsb-rossii
28 апреля 2026, 21:30
Задержанные в Сухуме по делу о терроризме переданы России

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Показать больше