Двое пострадавших туристов эвакуированы с Эльбруса

Спасатели в Кабардино-Балкарии эвакуировали с Эльбруса незарегистрированного туриста и альпинистку из Монголии.

Двум туристам на горе Эльбрус в течение сегодняшнего дня потребовалась помощь спасателей.

Одна из пострадавших - 52-летняя альпинистка из Монголии, которая почувствовала себя плохо на седловине горы Эльбрус. Женщина связалась со спасателями в связи с симптомами горной болезни.

Шесть сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда эвакуировали женщину с высоты 5200 метров. Альпинистка была доставлена на поляну Азау, дополнительная медпомощь ей не потребовалась, сообщило со ссылкой на республиканское МЧС информагентство "Интерфакс-Юг".

Еще один турист, 23-летний молодой человек, связался со спасателями с высоты в 5000 метров. Свое восхождение на Эльбрус он не зарегистрировал.

Находясь на горе, мужчина получил травму. Пострадавшего также эвакуировали на поляну Азау, где он отказался от медицинской помощи.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2025 года при попытке восхождения на Эльбрус в Кабардино-Балкарии погибли два человека из незарегистрированной группы турецких туристов.

В 2021 году общественный резонанс вызвала гибель сразу пяти туристов на Эльбрусе: тогда группа из 19 альпинистов попала в снежный буран на высоте более 5000 метров, пятеро умерли, 11 были доставлены в больницу, а трое от госпитализации отказались. После трагедии краевед Виктор Котляров предложил ввести обязательную сертификацию компаний и гидов, а также экзаменационное подтверждение альпинистских навыков туристов. В 2025 году организатор восхождения был приговорен к пяти годам и семи месяцам колонии, а двое инструкторов-проводников - к трем годам и двум месяцам и трем с половиной годам колонии.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает альпинистов и горнолыжников всего мира, указано в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".