Кавказский узел

21:05, 17 апреля 2026

Чиновники в Тырныаузе попали под следствие после жалоб жильцов многоэтажки

Дом на Эльбрусском проспекте в Тырныаузе. Скриншот / Яндекс.Карты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники администрации Тырныауза игнорировали жалобы жильцов многоквартирного дома, стены которого из-за протечек кровли покрылись грибком и плесенью.

Речь идет о доме №79 по Эльбрусскому проспекту, жильцы которого неоднократно жаловались на протечки кровли. 

Фото: kbr.sledcom / Telegram“Вода с крыши здания попадает внутрь квартир, что влечет поражение стен грибком и плесенью, создает опасные и невыносимые условия для жизни и здоровья проживающих граждан, в том числе малолетних детей”, - сообщил сегодня Следком Кабардино-Балкарии. 

На опубликованных ведомством фотографиях видно, что потолок и стены внутри здания, - как в коридорах общего пользования, так и в квартирах, - обильно поражены черным грибком. 

Следствие пришло к выводу, что сотрудники городской администрации длительное время игнорировали обращения жильцов дома, не обеспечив его надлежащее содержание и не устранив опасные для людей условия. 

Расследование ведется по статье о халатности (часть 1 статьи 293 УК России), которая предусматривает до года исправительных работ или до трех месяцев ареста. В ведомстве не уточнили, есть ли в деле конкретные подозреваемые, отметив лишь, что по делу назначена экспертиза и “проводятся следственные действия”.

Фото: kbr.sledcom / TelegramДевятиэтажный панельный жилой дом №79 по Эльбрусскому проспекту был построен в 1986 году, указывает сайт “Домклик”. В здании один подъезд и 90 квартир, управляющая организация - "Эльбрус-Сервис", отмечает ресурс "Правдом". 

 "Кавказский узел" также писал, что в марте аналогичное уголовное дело из-за бездействия чиновников было возбуждено в Нарткале. В доме на улице Кабардинской с начала 2019 года наблюдались "многочисленные протечки кровли, разрушение кирпичной кладки и поражение стен грибком и плесенью", указали следователи. 

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
