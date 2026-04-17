Чиновники в Тырныаузе попали под следствие после жалоб жильцов многоэтажки
Сотрудники администрации Тырныауза игнорировали жалобы жильцов многоквартирного дома, стены которого из-за протечек кровли покрылись грибком и плесенью.
Речь идет о доме №79 по Эльбрусскому проспекту, жильцы которого неоднократно жаловались на протечки кровли.
“Вода с крыши здания попадает внутрь квартир, что влечет поражение стен грибком и плесенью, создает опасные и невыносимые условия для жизни и здоровья проживающих граждан, в том числе малолетних детей”, - сообщил сегодня Следком Кабардино-Балкарии.
На опубликованных ведомством фотографиях видно, что потолок и стены внутри здания, - как в коридорах общего пользования, так и в квартирах, - обильно поражены черным грибком.
Следствие пришло к выводу, что сотрудники городской администрации длительное время игнорировали обращения жильцов дома, не обеспечив его надлежащее содержание и не устранив опасные для людей условия.
Расследование ведется по статье о халатности (часть 1 статьи 293 УК России), которая предусматривает до года исправительных работ или до трех месяцев ареста. В ведомстве не уточнили, есть ли в деле конкретные подозреваемые, отметив лишь, что по делу назначена экспертиза и “проводятся следственные действия”.
Девятиэтажный панельный жилой дом №79 по Эльбрусскому проспекту был построен в 1986 году, указывает сайт “Домклик”. В здании один подъезд и 90 квартир, управляющая организация - "Эльбрус-Сервис", отмечает ресурс "Правдом".
"Кавказский узел" также писал, что в марте аналогичное уголовное дело из-за бездействия чиновников было возбуждено в Нарткале. В доме на улице Кабардинской с начала 2019 года наблюдались "многочисленные протечки кровли, разрушение кирпичной кладки и поражение стен грибком и плесенью", указали следователи.
