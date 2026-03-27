Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в пропаганде терроризма

Следователи уличили подростка из Баксанского района в распространении материалов, оправдывающих террористическую деятельность и идеологию. Молодой человек помещен под домашний арест.

Основанием для возбуждения уголовного дела против молодого жителя Кабардино-Балкарии стали оперативные данные ФСБ и полиции. Фигурант дела живет в Баксанском района и родился в 2007 году.

Юноше вменяются публикации, которые он сделал в несовершеннолетнем возрасте. Согласно версии следствия, в ноябре и декабре 2024 года подросток создал в мессенджере общедоступный канал и опубликовал некие “материалы, оправдывающие террористическую деятельность”. В его постах силовики обнаружили пропаганду идеологии международной террористической организации, запрещенной в России, сообщил сегодня Следком Кабардино-Балкарии.

В ведомстве отметили, что суд поместил молодого человека под домашний арест, пока продолжается расследование. Статья о публичной пропаганде терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России) предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

Имя подозреваемого в сообщении Следкома не названо, но в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга 24 марта был добавлен Эльдар Киляров, уроженец Баксана 2007 года рождения. Килярову 25 апреля исполнится 19 лет, следует из публикации Telegram-бота, отслеживающего обновления в перечне.

Комментариями подозреваемого или его адвоката относительно версии следствия “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Чегемского района Аслана Алоева виновным в оправдании терроризма и приговорил его к штрафу в 360 тысяч рублей. В январе 2026 года суд в Москве арестовал по той же статье об оправдании терроризма бизнесмена из Нальчика Артура Жакамухова, который в последние годы жил в США и критиковал Путина в соцсетях.