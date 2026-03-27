×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:59, 27 марта 2026

Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в пропаганде терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи уличили подростка из Баксанского района в распространении материалов, оправдывающих террористическую деятельность и идеологию. Молодой человек помещен под домашний арест. 

Основанием для возбуждения уголовного дела против молодого жителя Кабардино-Балкарии стали оперативные данные ФСБ и полиции. Фигурант дела живет в Баксанском района  и родился в 2007 году. 

Юноше вменяются публикации, которые он сделал в несовершеннолетнем возрасте. Согласно версии следствия, в ноябре и декабре 2024 года подросток создал в мессенджере общедоступный канал и опубликовал некие “материалы, оправдывающие террористическую деятельность”. В его постах силовики обнаружили пропаганду идеологии международной террористической организации, запрещенной в России, сообщил сегодня Следком Кабардино-Балкарии. 

В ведомстве отметили, что суд поместил молодого человека под домашний арест, пока продолжается расследование. Статья о публичной пропаганде терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России) предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы. 

Имя подозреваемого в сообщении Следкома не названо, но в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга 24 марта был добавлен Эльдар Киляров, уроженец Баксана 2007 года рождения. Килярову 25 апреля исполнится 19 лет, следует из публикации Telegram-бота, отслеживающего обновления в перечне. 

Комментариями подозреваемого или его адвоката относительно версии следствия “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Чегемского района Аслана Алоева виновным в оправдании терроризма и приговорил его к штрафу в 360 тысяч рублей. В январе 2026 года суд в Москве арестовал по той же статье об оправдании терроризма бизнесмена из Нальчика Артура Жакамухова, который в последние годы жил в США и критиковал Путина в соцсетях.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Показать больше