00:51, 23 января 2026

Уроженец Нальчика арестован в Москве после возвращения из США

Артур Жакамухов. Фото: imedia.com.kz / Threads

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве арестовал бизнесмена из Нальчика Артура Жакамухова по статье об оправдании терроризма. Жакамухов в последние годы жил в США, в соцсетях он критиковал Путина. 

Артуру Жакамухову 44 года. Решение о его аресте Хамовнический районный суд Москвы вынес 19 января. 

Предприниматель из Нальчика владел рестораном в подмосковном городе Балашиха, а в 2022 году уехал в США и поселился в Сиэтле. Там он “выходил на митинги против Путина” и публиковал в соцсети “ВКонтакте” посты об этих акциях, пишет “Осторожно, новости”. 

По информации издания, уголовное дело против предпринимателя было возбуждено в октябре. В соцсети мужчина также публиковал посты украинского проекта о пленных, критиковал действия российских военных на территории Украины, а в одной из последних своих публикаций “поздравил с Днем защитника Отечества” одно из украинских подразделений, признанное в РФ экстремистской организацией. 

Данные 44-летнего уроженца Нальчика 31 октября были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга; возле имени Артура Жакамухова там стоит пометка в виде звездочки, которая указывает на причастности к терроризму, следует из публикации Telegram-бота, отслеживающего обновления в перечне. 

Артур Жакамухов также участвовал в траурной акции, прошедшей в США после смерти политика Алексея Навального. Он публиковал в соцсетях свое фото с плакатом “Я не голосую за Путина” и видеообращение на эту тему - в нем он назвал Путина “международным преступником” и подчеркнул, что никогда не голосовал за него, отмечает правозащитный проект ОВД-Инфо*. 

Причины возвращения Артура Жакамухова в Россию из США ни один источник не называет. Также нет данных, когда именно он вернулся и был задержан. Свою компанию, зарегистрированную с 2021 года в Балашихе, - ООО "Форест Фудс", - Жакамухов ликвидировал в январе 2023 года, следует из данных портала проверки контрагентов inJust. 

"Кавказский узел" писал также о деле Тимура Кишукова, которое рассматривает Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Кишуков с 2017 года является гражданином США, в ноябре 2024 года он приехал к родным и оказался в СИЗО Нальчика. Силовики заставляли его сознаться в работе на американскую разведку, а затем возбудили уголовное дело об участии в боях в Сирии, сообщил адвокат. 

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

