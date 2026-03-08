Атака дронов зафиксирована в трех районах Ростовской области

Военные сбили беспилотники в Чертковском, Миллеровском и Морозовском районах Ростовской области. По данным губернатора, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 7 марта военные сбили беспилотники в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, раненых нет. Минобороны отчиталось, что в регионе сбиты шесть дронов.

Минувшим вечером и ночью БПЛА уничтожены в трех районах Ростовской области - Чертковском, Миллеровском и Морозовском, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - отметил он.

Минобороны России, по состоянию на 06.02 мск, не сообщало в своем телеграм-канале о вечерних и ночных атаках беспилотников в Ростовской области.

Напомним, 14 января в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

В августе 2025 года в Ростовской области два человека были оштрафованы за съемку последствий атак беспилотников.

В других регионах ЮФО и СКФО тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.