Атака дронов зафиксирована в трех районах Ростовской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военные сбили беспилотники в Чертковском, Миллеровском и Морозовском районах Ростовской области. По данным губернатора, раненых нет.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 7 марта военные сбили беспилотники в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, раненых нет. Минобороны отчиталось, что в регионе сбиты шесть дронов.
Минувшим вечером и ночью БПЛА уничтожены в трех районах Ростовской области - Чертковском, Миллеровском и Морозовском, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - отметил он.
Минобороны России, по состоянию на 06.02 мск, не сообщало в своем телеграм-канале о вечерних и ночных атаках беспилотников в Ростовской области.
Напомним, 14 января в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
В августе 2025 года в Ростовской области два человека были оштрафованы за съемку последствий атак беспилотников.
В других регионах ЮФО и СКФО тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.