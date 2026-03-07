12 дронов сбиты в двух регионах ЮФО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью сбили шесть беспилотников в Ростовской области и шесть в Волгоградской.

Как писал "Кавказский узел", военные сбили беспилотники в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах, сообщил сегодня губернатор Ростовской области. По его данным, раненых нет.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотника, в том числе шесть в Ростовской области и шесть в Волгоградской, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны.

Остальные дроны сбиты в Брянской, Орловской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Курской, Тульской, Самарской, Липецкой, Московской, Саратовской, Ульяновской, Ивановской областях и в Крыму, говорится в публикации.

Администрация Волгоградской области, по состоянию на 09.19 мск, не сообщила в своем телеграм-канале о ночной атаке.

Напомним, в ночь на 4 марта в результате атаки БПЛА получили ранения пять жильцов многоэтажного дома в Волгограде. В Среднеахтубинском районе Волгоградской области повреждены три частных дома.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

14 января в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

В других регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Волгоградской области, тоже запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.