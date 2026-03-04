Пять человек пострадали во время атаки БПЛА в Волгограде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многоквартирный дом поврежден беспилотником в Тракторозаводском районе Волгограда, пятерым пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Мэрия организовала эвакуацию жильцов дома в пункт временного размещения.

Как писал "Кавказский узел", после очередной атаки дронов на Волгоградскую область 25 февраля взрывотехники обнаружили и уничтожили семь беспилотников, их общая масса в тротиловом эквиваленте составила около 200 килограммов. В ночь с 12 на 13 февраля в результате атаки в Волгоградской области были госпитализированы три человека.

Пять жильцов многоэтажного дома на улице Батова, 6 в Тракторозаводском районе Волгограда получили травмы в результате атаки БПЛА поздно вечером 3 марта. По словам губернатора Волгоградской области, дрон “атаковал квартиру”.

“Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь. Выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах”, - приводит заявление Андрея Бочарова Telegram-канал областной администрации.

Чиновник добавил, что разрушения есть также в Среднеахтубинском районе Волгоградской области - там повреждены три частных домовладения. Кроме того, дрон упал в нежилой зоне Ворошиловского района.

Мэрия Волгограда, в свою очередь, сообщила, что жильцов дома на улице Батова перевозят в пункт временного размещения, организованный в здании школы №1. Люди будут находиться там, пока в здании работают специалисты оперативных служб. “Поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание”, - проинформировал Telegram-канал городской администрации.

На снимках с места инцидента видны разбитые витрины магазинов, расположенных на первом этаже пятиэтажного здания, а также покореженный фургон.

“В самом здании выбиты окна, поврежден “Магнит” на первом этаже и несколько магазинов неподалеку, а также припаркованный рядом автомобиль”, - пишет Telegram-канал “Осторожно, новости”.