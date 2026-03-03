Атака БПЛА зафиксирована в Астраханской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны отчиталось о трех беспилотниках, сбитых ночью в Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 2 марта военные сбили 66 беспилотников в Краснодарском крае и один в Астраханской области. В результате атаки БПЛА в Новороссийске ранены семь человек, повреждены 17 жилых домов. Также произошел пожар на топливном терминале.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотников, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно сообщению, три беспилотника сбиты в Астраханской области, остальные - в Белгородской области и в Крыму.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 09.15 мск, не сообщил в своем телеграм-канале о ночной атаке и ее последствиях.

Напомним, 15 декабря 2025 года в Астраханской области были сбиты 38 беспилотников. Они атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".

В Астраханской области, как и в других регионах ЮФО и СКФО, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.