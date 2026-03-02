Силовики попытались отправить Мельниченко в психбольницу после пикета в Москве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Моздока Юлия Мельниченко более шести часов провела в полиции после очередного пикета у здания Генпрокуратуры. Силовики вызвали бригаду из психиатрической больницы и потребовали госпитализировать Мельниченко, но медработники не увидели для этого оснований.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля жительница Моздока Юлия Мельниченко вышла на пикет около здания Генпрокуратуры с требованием наказать силовика, который избил ее брата, и остановить преследование их семьи. Женщину доставили в отдел полиции и отпустили через два часа. 25 февраля она также была задержана на аналогичном пикете. Силовики отпустили девушку из полиции через три часа, заверив, что Генпрокуратура не будет заниматься ее кейсом. 27 февраля Мельниченко была задержана на пикете у Генпрокуратуры в третий раз за неделю и провела в полиции два часа. Силовики выдали ей предостережение о недопустимости нарушений и изъяли плакат.

11 сентября 2025 года жительница Моздока Юлия Мельниченко вышла на пикет у здания Генпрокуратуры в Москве, после чего более трех часов провела в полиции. Мельниченко, которая ранее безуспешно добивалась возбуждения дела об избиении силовиком в Моздоке ее брата Ростислава, столкнулась с угрозами и давлением со стороны правоохранителей, на пикете она требовала "прекратить репрессии". После пикета в Москве сотрудник ФСБ вызвал Юлию Мельниченко на беседу, сообщив, что никаких мер по ее жалобам принято не будет. Обстоятельства дела об избиении брата Мельниченко силовиком свидетельствуют о грубых нарушениях, подтвердил адвокат.

Об очередном задержании за одиночный пикет возле здания Генпрокуратуры в Москве "Кавказскому узлу" сообщила сама Юлия Мельниченко. По словам женщины, она проводила акцию с таким же плакатом, как и в прошлый раз (Начали с избиений. Закончили избиениями, фальсификациями, фабрикациями дел, отъемом собственности и т. д. Или нет? Прекратите репрессии", - прим. "Кавказского узла").

Вызванный сотрудниками ведомства наряд полиции доставил ее в отдел по Тверскому району Москвы.

"Через три часа задержания полицейские выписали предостережение, а затем вызвали на меня психиатрическую бригаду в составе трех человек, потребовали моей срочной госпитализации в психиатрическую больницу. При этом заявили, что я несу бред, что, по мнению, полиции подтверждается также моим одиночным пикетом возле Генпрокуратуры", - рассказала Юлия Мельниченко.

Она отметила, что в общей сложности провела в полиции шесть с половиной часов. Добиться ее госпитализации в психиатрическую клинику силовикам так и не удалось.

"Психиатры долго со мной беседовали, смотрели имеющиеся у меня официальные документы, подтверждающие мои заявления о незаконных действиях сотрудников СК, МВД и прокуратуры, заказанные ими экспертизы. Несмотря на настойчивые требования полиции госпитализировать меня в психиатрическую больницу, они отказались это требование выполнить. Полицейским они заявили, что бреда в моих словах нет, также отсутствуют признаки неадекватного поведения, в том числе и в факте моего одиночного пикета с плакатом, информация на котором подтверждается официальными документами и заявлениями", - заключила она.

Согласно протоколу об административном задержании, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", у Мельниченко вновь изъяли плакат, с которым она проводила пикет. В предостережении "о недопустимости совершения административных правонарушений против порядка управления и (или) административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность при проведении общественно-политических мероприятий" от 2 марта указано, что Мельниченко ознакомили с требованиями закона о "О мерах профилактики правонарушений в РФ" о недопустимости противоправных действий в ходе публичных мероприятий, в том числе пикетов.

"Кавказский узел" также писал, что 30 октября 2025 года Юлия Мельниченко была задержана из-за ее одиночного пикета у здания прокуратуры Северной Осетии. Силовики обвинили ее в нарушении указа главы республики о порядке проведения публичных массовых мероприятий, хотя этот указ не касается одиночных пикетов. 17 декабря суд оштрафовал Мельниченко на 5000 рублей - по словам женщины, заседание длилось две минуты. В январе Юлия Мельниченко обжаловала штраф.