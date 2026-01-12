×

Кавказский узел

RU EN
Главная   /   Лента новостей
16:38, 12 января 2026

Военный из Северной Осетии убит на Украине

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Астан Надгериев из Ирафского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 539 убитых там военных из Северной Осетии. 

Как писал "Кавказский узел", к 9 января чиновники и силовики официально признали убитыми в зоне боев на Украине не менее 4172 бойцов из СКФО, в том числе 538 - из Северной Осетии. 

Имя очередного убитого на Украине бойца из Северной Осетии назвал сегодня глава администрации Ирафского района республики. 

Убитый - Астан Надгериев из села Новый Урух, ему было 33 года. Военного похоронят в родном селе 13 января, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета. Детали биографии и смерти Надгериева в сообщении чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 539 комбатантов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Администрация Ирафского района сообщает об убитых на Украине земляках реже, нежели власти других районов республики. В ноябре они озвучили имя одного убитого -  22-летнего Давида Салагаева из села Сурх-Дигора. 

"Кавказский узел" также писал, что не менее шести жителей села Гойты в Урус-Мартановском районе Чечни были убиты в зоне боевых действий на Украине в один день, однако власти республики крайне редко озвучивают данные о потерях на фронте. 

Автор: "Кавказский узел"

