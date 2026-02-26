×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
14:24, 26 февраля 2026

Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Аслану Гагиеву

Аслан Гагиев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационная коллегия Верховного суда России отказалась изменить приговор уроженцу Северной Осетии Аслану Гагиеву по делу об организации преступного сообщества.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года Южный окружной военный суд приговорил Аслана Гагиева (Джако) к пожизненному заключению. 25 августа 2025 года стало известно, что Гагиев написал заявление с просьбой отправить его в зону спецоперации. Родственники потерпевших по делу Гагиева переживают за свою безопасность из-за распространившихся в Telegram слухов о его освобождении. Пожизненно осужденный житель Северной Осетии Аслан Гагиев остается в заключении и не сможет отправиться в зону боевых действий, заявил представитель ФСИН. 

Верховный суд России отказал в пересмотре пожизненного приговора 54-летнему Аслану Гагиеву (Джако), осужденному в 2023 году за организацию преступного сообщества, действовавшего в Северной Осетии, Москве и Московской области.

Рассмотрев кассационную жалобу адвоката осужденного, коллегия по делам военнослужащих сочла меру наказания в виде пожизненного лишения свободы соразмерной совершенным деяниям и оставила в силе вынесенные судебные акты, говорится на странице пресс-службе Верховного суда России.

Гагиеву ранее было предъявлено обвинение в убийствах зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева в 2013 году и трех предпринимателей: Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева и Алана Торчинова. Обвиняемый не признал, что организовывал эти убийства, говорится в биографии Аслана Гагиева, опубликованной на "Кавказском узле".

Автор: "Кавказский узел"

