Гагиев приговорен к пожизненному заключению

14 сентября 2023, 10:54

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил Аслана Гагиева к пожизненному заключению, признав его виновным в руководстве преступным сообществом, убийствах и незаконном обороте оружия.

Как информировал "Кавказский узел", 22 августа прокурор в ходе прений в суде потребовал приговорить Аслана Гагиева к пожизненному заключению.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил сегодня Аслана Гагиева к пожизненному заключению.

"Назначить Гагиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", – привел "Интерфакс" слова судьи.

Гагиев обвинялся в cоздании и руководстве преступным сообществом, создании и руководстве устойчивой вооруженной группой, убийстве двух и более лиц и в незаконном обороте оружия, отметило сегодня РИА "Новости".

Напомним, Гагиеву ранее было предъявлено обвинение в убийствах зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева в 2013 году и трех предпринимателей: Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева и Алана Торчинова. Обвиняемый не признал, что организовывал эти убийства, говорится в биографии Аслана Гагиева, опубликованной на "Кавказском узле".

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