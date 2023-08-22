Прокурор потребовал пожизненное лишение свободы для Гагиева

22 августа 2023, 13:34

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Государственный обвинитель в ходе прений в суде потребовал приговорить Аслана Гагиева, обвиняемого в руководстве преступным сообществом и убийствах, к пожизненному заключению.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 августа стало известно, что суд приговорил к пожизненному заключению двух участников преступного сообщества Аслана Гагиева, еще 10 подсудимых были приговорены к лишению свободы на сроки от 12 до 20 лет.

В ходе прений в суде прокурор попросил судью приговорить Аслана Гагиева, обвиняемого в руководстве преступным сообществом и убийствах, к пожизненному заключению, передал сегодня ТАСС.

Ранее Гагиев отказался признать себя виновным и заявил, что не имеет отношения к заказным убийствам. Также он отметил, что обвинению не удалось доказать его вину.

Напомним, Гагиев обвиняется в организации преступного сообщества, трех банд, незаконном обороте оружия и шести убийствах в 2012-2013 годах. В частности, ему предъявлено обвинение в убийствах зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева в 2013 году и трех предпринимателей: Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева и Алана Торчинова. Обвиняемый не признал, что организовывал эти убийства, говорится в биографии Аслана Гагиева, опубликованной на "Кавказском узле".

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