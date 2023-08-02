Участники группировки Гагиева приговорены к длительным срокам

02 августа 2023, 14:28

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Суд приговорил к пожизненному заключению двух участников преступного сообщества Аслана Гагиева, еще 10 подсудимых приговорены к лишению свободы на сроки от 12 до 20 лет.

Как писал "Кавказский узел", в апреле состоялись закрытые прения по делу 12 участников группировки Аслана Гагиева, обвиняемых в покушениях на силовиков и десятках убийств. Гособвинитель потребовал для подсудимых от 15 лет до пожизненного лишения свободы.

Дело 12 участников группировки Аслана Гагиева рассматривается Вторым Западным окружным военным судом в Москве, а дело самого Гагиева - Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону. 14 июня Аслан Гагиев, обвиняемый в создании преступного сообщества и трех банд, заявил в суде, что не согласен с позицией обвинителя.

Суд вынес приговор 12 участникам преступной группы Аслана Гагиева, они признаны виновными в убийствах, похищениях людей, участии в преступном сообществе, бандитизме, посягательстве на жизнь силовиков, использовании поддельных документов и незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия, сообщила сотрудница Второго Западного окружного военного суда.

"Второй Западный окружной военный суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы от 12 лет в колонии строгого режима до пожизненного заключения", - приводит сегодня ее слова ТАСС.

Согласно приговору, к пожизненному заключению приговорены Руслан Юртов и Инал Зассеев. По 17 лет колонии суд назначил Ивану Багаеву и Дмитрию Кодоеву, по 20 лет - Олегу Алымову и Игорю Дудию. К 12 годам лишения свободы приговорен Чермен Зангиев, еще пять подсудимых – к срокам в 13, 14 и 16 лет колонии.

Представитель потерпевшей стороны заявила, что удовлетворена решением суда, сообщает агентство.

Напомним, в июне 2018 года Аслана Гагиева экстрадировали в Россию из Австрии. Он обвиняется в организации преступного сообщества, трех банд, незаконном обороте оружия и шести убийствах в 2012-2013 годах. В частности, ему предъявлено обвинение в убийствах зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева в 2013 году и трех предпринимателей: Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева и Алана Торчинова. Обвиняемый не признал, что организовывал эти убийства, говорится в биографии Аслана Гагиева, опубликованной на "Кавказском узле".

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