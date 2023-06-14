Аслан Гагиев в суде не согласился с обвинением

14 июня 2023, 14:32

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На заседании суда Аслан Гагиев, обвиняемый в создании преступного сообщества и трех банд, заявил, что не согласен с позицией обвинителя.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября 2021 года в Ростове-на-Дону начался судебный процесс по уголовному делу Аслана Гагиева, обвиняемого в организации преступного сообщества и заказных убийствах. На первом заседании, 4 октября 2021 года, было оглашено обвинительное заключение. Аслан Гагиев вину не признал, но спустя два дня признался в заказном убийстве вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.

В июне 2018 года Аслана Гагиева экстрадировали в Россию из Австрии. Он обвиняется в организации преступного сообщества, трех банд, незаконном обороте оружия и шести убийствах в 2012-2013 годах. В частности, ему предъявлено обвинение в убийствах зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева в 2013 году и трех предпринимателей: Таймура Кадзаева, Валерия Лалиева и Алана Торчинова. Обвиняемый не признал, что организовывал эти убийства, говорится в биографии Аслана Гагиева, опубликованной на "Кавказском узле".

Южный окружной военный суд продолжил рассмотрение дела Аслана Гагиева, сообщил сегодня телеканал «360», опубликовав видео с заседания. В опубликованном ролике Гагиев обращается к суду из стеклянного помещения для подсудимых.

"Получается, что я не один создавал, а совместно с другими лицами? Это что получается, я совместно с ними разделяю, уважаемый суд, участь? Или же мне идет скидка? Если их трое, значит, на 30% каждого делим: 30% я создавал, 30% он создавал. Степень моего "создавания" я прошу озвучить в процентном соотношении… Я не согласен с вашим обвинением", - говорит на видео Аслан Гагиев.

В опубликованном фрагменте видео подсудимый не уточнил, идет ли речь о создании преступного сообщества (статья 210 УК РФ) или трех эпизодах создания банд (статья 209 УК РФ), которые ему инкриминируются.

Гагиев также поинтересовался в суде, где находятся возможные соучастники и разыскивают ли их, говорится в публикации на сайте телеканала.

Дело 12 предполагаемых участников преступного сообщества Аслана Гагиева рассматривается Вторым Западным окружным военным судом в Москве с декабря 2018 года. 19 апреля состоялись закрытые прения по их делу. Гособвинитель затребовал для подсудимых, среди которых три офицера МВД, от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Заседание по делу Гагиева состоялось сегодня, указано в карточке дела на сайте суда. После предварительного слушания, которое состоялось 7 сентября 2021 года, прошло 82 заседания суда.

Согласно карточке дела, 77 раз на заседаниях был объявлен перерыв, дважды заседания были отложены из-за неявки подсудимого, в том числе по болезни. Результаты еще трех заседаний, в том числе прошедшего сегодня, в карточке дела не отображены.

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