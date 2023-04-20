Обвинение затребовало длительные сроки для участников группировки Гагиева

20 апреля 2023, 01:43

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От 15 лет строгого режима до пожизненного заключения запросил прокурор для 12 участников преступного сообщества Аслана Гагиева, обвиняемых в покушениях на силовиков и десятках убийств.

Как писал "Кавказский узел", дело 12 участников преступного сообщества Аслана Гагиева рассматривается Вторым Западным окружным военным судом, а дело самого Гагиева - Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону. 4 октября 2021 года Гагиев в суде отказался признать вину, но спустя два дня признался в заказном убийстве вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.

В июне 2018 года Аслана Гагиева экстрадировали в Россию из Австрии. Он обвиняется в организации преступного сообщества, трех банд, незаконном обороте оружия и шести убийствах в 2012-2013 годах, говорится в биографии Аслана Гагиева, опубликованной на "Кавказском узле". Более 20 участников преступного сообщества приговорены к длительным срокам заключения, в том числе пожизненному лишению свободы, семеро объявлены в международный розыск, отмечал в ноябре 2022 года Следственный комитет.

Во Втором Западном окружном военном суде в Москве состоялись закрытые прения по делу 12 участников группировки Гагиева, которое рассматривается с декабря 2018 года. Гособвинитель затребовал для подсудимых, среди которых есть три офицера МВД, длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного, сообщил со ссылкой на собственный источник 19 апреля "Коммерсант".

Пожизненный срок прокурор запросил для Инала Зассеева, обвиняемого в нескольких эпизодах покушений на силовиков и убийствах. Зассееву, который, по версии следствия, исполнял в группировке роль киллера, вменяются всего16убийств, в том числе убийства начальника управления по борьбе с оргпреступностью МВД Северной Осетии Марка Мецаева, руководителя первого отдела угрозыска республиканского МВД Виталия Чельдиева и его сына.

Пожизненный срок обвинение требует также для сотрудника угрозыска Руслана Юртова, который, как считает следствие, также был киллером в группировке Гагиева и совершил 11 убийств. Прокуратура настаивает, что Юртов должен быть лишен звания младшего лейтенанта милиции и медали "За отвагу".

Еще двух подсудимых-силовиков, Виктора Пронина и Андрея Санкина, обвинение требует лишить званий соответственно подполковника и полковника полиции, орденов Мужества, медалей "За отвагу" и "За отличие в охране общественного порядка, а также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Для Пронина обвинитель попросил 15 лет заключения, для Санкина - 16 лет.

Для остальных подсудимых, среди которых есть участники наиболее резонансных преступлений группировки Гагиева, представитель прокуратуры запросил от 15 лет до 21 года строгого режима, отмечает издание.

По делу, помимо четырех перечисленных фигурантов, проходят Олег Алымов, Иван Багаев, Мэльс Гобозов, Гонери Джиоев, Игорь Дудий, Чермен Зангиев, Дмитрий Кодоев и Эрик Таутиев. Согласно карточке дела на сайте суда, последнее слушание состоялось 13 апреля, а следующее состоится только 3 мая.

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