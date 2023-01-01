Ориентировки на бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" появились в Ростове-на-Дону

01 января 2023, 20:14

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В Ростове-на-Дону распространены ориентировки на шестерых бывших заключенных, сбежавших с оружием из учебного центра ЧВК "Вагнер", источник в правоохранительных органах подтвердил факт их розыска.

Ориентировки на розыск вооруженных бывших заключенных из ЧВК «Вагнер» появились в кафе и ресторанах на улице Береговой в Ростове-на-Дону, сообщило вечером 31 декабря 2022 года издание Donday.ru. Публикация проиллюстрирована фотографией ориентировки, распечатанной на бланке Ростовского линейного отдела МВД на водном транспорте.

В ориентировке указано, что в этот отдел поступила информация о том, что с 21 по 22 декабря 2022 года "с территории Луганской области с учебного центра «Вагнер»" сбежали шесть заключенных с оружием: три гражданина Узбекистана и граждане России, Белоруссии и Киргизии.

Информацию о том, что бывшие заключенные сбежали и их ищут в Ростовской области, подтвердил источник в правоохранительных органах, пишет издание.

Ростовский линейный отдел МВД на водном транспорте расположен на улице Береговой в Ростове-на-Дону, говорится в информации на сайте транспортного управления МВД по СКФО, к которому относится это подразделение. На сайте и в телеграм-канале управления, по состоянию на 20.10 мск, нет информации о розыске заключенных.

В пресс-службе управления МВД по Ростовской области пока не подтвердили ни подлинность ориентировок, ни факт розыска, сообщило ростовское издание 1rnd. "Информация об этом ещё уточняется", - привело издание слова представителя ведомства.

Информация о розыске бывших заключенных размещена также 31 декабря 2022 года в анонимном телеграм-канале "Ростов главный" (49,6 тысячи подписчиков), автор публикации сослался на Donday.ru. К 20.10 мск 1 января под публикацией размещено 13 комментариев.

"А чего ожидали, когда брали с зоны?", - написал пользователь Kris. Пользователь с ником ".." усомнился в правдивости информации о сбежавших. "[Ерунда] какая-то, в официальных новостях нет такой информации", - написал он. "Когда в Новошахтинске один сбежал, то всех на уши подняли, по всем новостям передали. А тут шестеро «вооруженных и опасных», и о них только из одного слабо проверенного источника (я не о группе). Похоже на вброс паники для обсуждений", - добавил этот же пользователь в другом комментарии.

В целом же авторы комментариев к публикации не выразили тревоги по поводу ориентировок. Многие комментарии под постом не касаются этой темы вовсе, а посвящены встрече Нового года. В других популярных местных телеграм-каналах, таких, как "Ростов на Дону | Интересное | Новости" (74,5 тысячи подписчиков), "Подслушано Ростов-на-Дону" (64,1 тысячи подписчиков), Don Mash (55,4 тысячи подписчиков), по состоянию на 20.10 мск нет публикаций о розыске бывших заключенных.

"Кавказский узел" писал, что 6 декабря 2022 года в пригороде Новошахтинска вооруженный мужчина обстрелял сотрудников полиции, один из силовиков получил ранение. Источники в силовых структурах сообщили, что полицейские заметили мужчину в камуфляже в лесополосе, после чего тот открыл огонь. На следующий день мужчина был задержан. По данным телеграм-канала Baza, задержанным оказался бывший заключенный, боец ЧВК "Вагнер" по фамилии Николин, который отбывал срок в уфимской исправительной колонии. Следственный комитет подтвердил, что задержанный - 38-летний уроженец другого региона, ранее судимый за разбой.

9 декабря 2022 года стало известно, что Ленинский райсуд Ростова-на-Дону отправил Павла Николина под арест на два месяца. Сам Николин объяснил стрельбу по полицейским тем, что перепутал их с украинцами. Он пояснил, что отбился от подразделения, в котором проходил службу. "Я даже не знал, что пересек (границу), отстал от группы", - сказал Павел Николин.

14 декабря 2022 года журналист из Северной Осетии Заур Фарниев сообщил, что на Украине погиб Олег Дзарахохов, который отбывал 19-летний тюремный срок в колонии и стал бойцом "Вагнера". Еще несколько осужденных членов банды Аслана Гагиева хотят присоединиться к этой ЧВК, отметил Фарниев. Информация о гибели на Украине осужденного члена банды Аслана Гагиева и награждении его медалью "За отвагу" изменила у части осетинского общества отношение к нему в лучшую сторону, и это тревожный знак на фоне сведений об отправке на Украину и других заключенных, отметили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

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