Студенты примкнули к шествию активистов в Тавушской области

04 мая 2024, 20:03

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Студенты армянской консерватории присоединились к противникам делимитации границы, идущим из Тавушской области в Ереван.

Как писал "Кавказский узел", жители Тавушской области и поддерживающие их активисты движения "Тавуш во имя родины" вместе с предстоятелем Тавушской епархии архиепископом Багратом Галстаняном сегодня начали шествие из приграничного села Киранц в Ереван. Они требуют остановить делимитацию границы с Азербайджаном и намерены прийти в столицу Армении к полудню 9 мая.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

К шествию движения "Тавуш во имя родины" присоединились студенты консерватории. Они вместе с архиепископом Багратом Галстаняном спели отрывок из оперы "Вардан Мамиконян" и продолжили шествие. Участники шествия дошли до села Саригюх, сообщает News.am.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", село Саригюх расположено в Тавушской области примерно в 4,5 километра пути по дороге от села Киранц. Через Саригюх проходит трасса, ведущая из Тавушской области к Еревану через Иджеван, Дилиджан и Севан.

Напомним, 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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