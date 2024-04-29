Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?

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В результате второй карабахской войны 2020 года и столкновений в сентябре 2023 года территория бывшего Нагорного Карабаха и семи прилегающих к ней районов, которые находились под контролем армянских сил более 30 лет, перешли под контроль Азербайджана. При этом нерешенным остался только один пункт относительно территориальных споров между Азербайджаном и Арменией – анклавы и четыре приграничных села.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке «Кавказского узла» «Переговоры Азербайджана и Армении - 2023».

На территории Армении восемь азербайджанских сел - Юхары Аскипара (армянское название Верин Воскепар), Ашагы Аскипара, Бархударлы, Софулу, Баганис Айрым, Гызылгаджилы и Хейримли Газахского района, а также село Кярки (армянское название Тигранашен) Нахичеванской Автономной Республики. Четыре из них азербайджанская сторона считает неанклавными селами, поскольку они расположены на прилегающей к Азербайджану территории на границе с Арменией. Остальные же полностью окружены землями Армении.

У Армении на территории Азербайджана один анклав – Арцвашен. Азербайджанцы называют это село Башкендом.

Согласно договоренности комиссий по делимитации двух стран, уточнение границы начнется с «отдельных участков» Тавушской области. Это означает, что четыре неанклавных села, которые с начала 1990-х находились под контролем Армении, перейдут Азербайджану.

Взгляд из Армении

О том, что Армения и Азербайджан на пороге принятия важных решений, стало ясно после визита премьер-министра Никола Пашиняна в приграничные села Тавушской области в марте. Глава армянского кабмина встретился с жителями Воскепара и Киранца и сообщил, что Армении, возможно, придется отдать Азербайджану села Кызыл Гаджилы, Хейримли, Ашагы Аскипара, Баганис Айрум. Сейчас здесь никто не живет, остались только остовы и руины домов.

Армянский премьер заявил, что это азербайджанские поселения, которые перешли под контроль Армении в результате боевых действий 90-х годов. При этом, по словам Пашиняна, если Армения откажется начать процесс делимитации и не вернет эти села, Азербайджан начнет новую войну: «Если отказаться, это будет значить, что в конце недели начнется война. И я знаю, что будет в конце этой войны. Потом, когда встретимся где-нибудь на площади Республики [главная площадь Еревана], вы скажете мне: мы же простые крестьяне, у нас не было информации, но вы же все знали».

Это заявление Пашиняна вызвало волну возмущения внутри страны. Стало ясно, что спустя более трех лет после войны 2020 года Армения не восстановила свои защитные ресурсы, и власти страны готовы на болезненные уступки, чтобы любой ценой избежать новых боевых действий.

Впервые Армения и Азербайджан решили вопрос за столом переговоров

Позже комиссии двух стран по делимитации уже официально заявили о решении, которое анонсировал Пашинян. Впервые стороны конфликта договорились о том, как будет проходить часть границы между странами. Как сказал армянский премьер, впервые «Армения и Азербайджан решили вопрос за столом переговоров».

«Республика Армения в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью», - заявляют в аппарате премьер-министра Армении. Но доверия эти заявления у местных жителей не вызывают.

Подробнее о том, на какие территории претендуют Азербайджан и Армения, «Кавказский узел» рассказывает в справке «Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан».

Протесты в Армении

Жители близлежащих армянских поселений категорически против такого развития событий. Всё дело в том, что их дома, сады и пастбища окажутся в непосредственной близости к азербайджанским боевым позициям. К тому же, Армении придется пользоваться альтернативной автодорогой для связи с Грузией.

Сразу после объявления о решении комиссий по делимитации местные жители начали акции протеста и перекрыли автомагистраль, связывающую Армению с Грузией. К ним присоединились и активисты из Еревана, а также некоторые оппозиционные депутаты.

Участники акции требуют отказаться от намерения сдать четыре села. Люди беспокоятся, что в случае изменения границы их дома окажутся на расстоянии нескольких десятков метров от позиций азербайджанских вооруженных сил. Говорят, не хотят жить «под прицелом азербайджанских военных».

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке «Кавказского узла» «Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел».

Власти пытаются объяснить протестующим, что Баку согласился на делимитациюсогласно Алма-Атинской декларации 1991 года. То есть Азербайджан готов признать границы Армении, какими они были во времена СССР.

Более того, власти заявляют, что из четырех сел, которые Ереван собирается отдать Азербайджану, под фактическим контролем Армении находятся только 2,5 населенных пункта. Остальная часть территорий де-факто контролируется Азербайджаном.

Небольшие территории, но огромные проблемы

С первого взгляда может показаться, что территории четырех безлюдных сел – незначительная цена за мир. Тем не менее потеря этих сел предполагает определенные проблемы для Армении. Во-первых, это приведет к изменению расположения боевых позиций двух стран. Армения потеряет более выгодные позиции. И это может сыграть важную роль для продвижения вооруженных сил Азербайджана вглубь Армении в случае продолжения конфликта. То, что такая вероятность есть, признают и сами власти Армении.

«Делимитация также не гарантирует безопасность, однако отказ от того, чтобы адресовать вопрос, гарантирует продолжающееся увеличение угроз безопасности. И, в первую очередь, нужно нейтрализовать этот гарантированно негативный сценарий», - заявляет Пашинян.

Изменение боевых позиций приведет и к тому, что незащищенные армянские поселения, к примеру, села Воскепар и Киранц, окажутся под прямым прицелом. Если сейчас дома мирных жителей от позиций азербайджанских ВС отделяет территория в несколько километров, то после изменения границ расстояние сократиться до нескольких десятков метров.

Однако главный аргумент против уступок – это потеря связи с Грузией. Именно по территории спорных сел, причем в нескольких местах, проходит трасса, связывающая Армению с Грузией. Чтобы обеспечить функционирование этой магистрали, властям придется строить объездную дорогу, что довольно проблематично в условиях местного горного рельефа.

Настроения жителей

Приезд Пашиняна в Воскепар стал предвестником грядущих проблем, взбудоражил людей и посеял беспокойство. После его отъезда мужчины с мрачными и задумчивыми лицами каждый день собирались в центре села, чтобы пообщаться друг с другом и понять, что делать дальше. Они заявляли, что не согласны с подобным развитием событий еще до решения комиссий по делимитации.

«Власти пытаются представить ситуацию так, будто эти территории Азербайджану собирался передавать еще президент Кочарян, - говорит житель Воскепара Карен Папян. - Кто что хотел делать раньше, для нас совсем не важно. Теперь это проблема нашего села и всей Армении. Если это все-таки случится, живущие здесь мужчины останутся в селе. Но не наши дети. Спустя лет 20 села больше не будет».

«Если это все-таки случится… Спустя лет 20 села больше не будет»

Карен уверен, что Армения не должна идти на очередные территориальные уступки Азербайджану, несмотря на угрозу начала новой войны, о которой им говорил Пашинян: «Если азербайджанцы заселят эти территории, нам тут оставаться будет абсолютно бессмысленно. Поэтому мы должны стоять на своем до конца».

Другой житель Воскепара Сержик Акопян о деталях встречи с премьером предпочитает не говорить: «Если приехали спрашивать наше мнение, то оно одно у всех нас. Ничего не надо отдавать. У нас тоже есть территории, которые сейчас под контролем Азербайджана. Пусть обменяются».

Жители сел видели несколько войн. Многие из них или их сыновья были участниками боевых действий. Несмотря на ужас войны, они говорят, что и сейчас готовы взять в руки оружие и вместе с армией защитить право на существование своего села.

Перспективы для Армении

Сам по себе факт потери территорий и контроля над межгосударственной трассой раздражает всё население Армении. Судя по выступлениям правящей команды, становится ясно: каких-либо гарантий, что Армения после уступок получит стабильную границу и мир с Азербайджаном, нет.

Премьер Пашинян и сам заявил об этом: «Гарантирует ли делимитация на данном участке [в Тавушской области] безопасность Армении? Не гарантирует. [...] Делимитация в Тавуше не гарантирует и того, что Азербайджан согласится в рамках делимитации на других участках вернуть Армении жизненно важные территории более 30 армянских сел».

После 44-дневной войны в Нагорном Карабахе ВС Азербайджана несколько раз продвигались вглубь территории Армении. Следствием этих эскалаций стали сотни жертв с обеих сторон и территориальные потери Армении. Несколько месяцев назад власти страны, наконец, открыто заявили, что по итогам этих вторжений страна потеряла часть территорий десятков сел.

Политолог Рубен Меграбян обращает внимание на то, что Азербайджан позиционирует себя как сторона, которая только требует, а Армению - как уступающую сторону. Но такой вариант развития событий, когда Ереван, согласно принципам демаркации и делимитации, вернет все территории Баку, но не получит обратно свои, необходимо исключить.

«Речь идет о территориях 31 общины, где сами населенные пункты контролирует Армения, но часть прилегающих территорий, в различной пропорции, находятся под контролем Азербайджана, - пояснил Меграбян. - На данный момент ситуация такая, что Азербайджан не признает существование проблемы. Но ее нужно решить в полном объеме».

Следующее звено - анклавы

Четыре села в Тавушской области – это только часть истории. Азербайджан требует их вернуть немедленно. Но после второй карабахской войны из Азербайджана постоянно говорят и о возвращении анклавов.

Армения и Азербайджан эту тему обсуждают уже несколько лет. За это время рассматривались различные варианты решения вопроса. Наиболее приемлемый для Армении - обмен территориями.

Но, учитывая логику переговорного процесса, сейчас можно предположить, что в Баку на это не согласятся. Эксперты предполагают, что скорее всего, в какой-то момент Еревану придется отказаться и от этих четырех сел, что чревато дополнительными проблемами для Армении.

Если власти страны пойдут на уступки и откажутся от четырех анклавов, Армения потеряет еще одну межгосударственную дорогу. На этот раз ту, что связывает страну с Ираном. Для официального Еревана это будут первые потери по итогам мирных переговоров.

Взгляд из Азербайджана

Азербайджанская сторона жестко требует возвращения своих сел, которые она считает анклавами и неанклавами.

«Те села, которые не являются анклавными, эти четыре села должны быть безоговорочно возвращены Азербайджану. По тем селам, которые являются анклавными, - поскольку анклавное село Армении также находится на территории Азербайджана - по этим селам должна быть создана отдельная экспертная группа и начаты обсуждения», - в январе заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

По его мнению, «все анклавы должны быть возвращены. «На дорогах, ведущих в эти анклавы, должны быть условия, и люди, живущие там, должны быть размещены в этих анклавах», - сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря об анклавах некоторое время назад, сказал: «Наша логика такова: анклав должен быть заменен на анклав. То, что находится под их контролем, остается под их контролем. То, что мы контролируем, остается за нами».

Однако недавно в ходе встречи с жителями приграничных сел Армении с Азербайджаном Пашинян заявил, что «Арцвашен является частью независимой Республики Армения».

«Наша цель в том, чтобы вы говорили: «В 50 метрах – Азербайджан» не с тревогой, а говорили: «Как хорошо, что в 50 метрах – Азербайджан, мы будем заниматься там торговлей, строить хозяйство». Может быть построен и пропускной пункт, через который будут проезжать автомобили и платить за это Республике Армения», - отметил Пашинян.

Анклав, пустующий 32 года

Населенный пункт Башкенд, расположенный в Гедабекском районе Азербайджана, в советское время решением руководства СССР был передан под контроль Армянской ССР в связи с сельскохозяйственными нуждами. В то время население села состояло в основном из армян.

Название села площадью 61 кв. км было изменено в 1978 году на Арцвашен (что в переводе с армянского означает «Орлиное село»).

В результате военной операции, проведенной 6-8 августа 1992 года в ходе первой карабахской войны, территория села перешла под контроль Азербайджана.

После ухода армян из села Башкенд не был заселен. На этих территориях жители окрестных сел занимаются сельским хозяйством.

Если этой деревни не будет, ​​мы потеряем последнюю возможность на существование. Вынуждены будем забрать свои семьи и уехать отсюда

53-летний Вели, житель села Шыных Гедабекского района, ведет свое животноводческое хозяйство в соседнем Башкенде. Он говорит, что с тех пор, как Башкенд, который Армения считает своим анклавом, перешел под контроль Азербайджана, он кормит свою семью за счет скота, которого держит именно здесь.

«Я не один такой, люди из окрестных деревень кормятся отсюда. Мы держим здесь животных. Ни у кого из нас нет работы. Безработица везде. Мы держим овец, а потом продаем их, покупаем корм для животных и сами живем на эти средства. С такими трудностями, тяготами мы зарабатываем свой хлеб. Если этой деревни не будет, ​​мы потеряем последнюю возможность на существование. Вынуждены будем забрать свои семьи и уехать отсюда», — говорит Вели.

На въезде в село Башкенд установлено несколько военных постов. Хотя местное население при въезде и выезде строго не проверяется, определенный контроль, судя по всему, есть. По словам, местных жителей, на военных постах проверяют обычно «чужих», а также ведется постоянное наблюдение с расстояния.

Все дома в деревне пустуют, большинство из них разваливается из-за запущенности. Людей вокруг мало. Сейчас здесь можно увидеть только жителей окрестных деревень типа Вели, которые выгоняют скот на пастбища или занимаются тут земледелием.

Вели говорит, что поскольку близлежащие села расположены ниже армянских военных постов, жители этих населенных пунктов не могут возделывать там землю и держать скот. Географическое положение Башкенда более безопасное, потому они ведут хозяйство здесь, а не у себя в селе.

«Кроме того, почва Башкенда больше пригодна для выпаса скота и земледелия», — говорит местный житель.

Все, кто услышат про армян, не станут сюда приезжать

Талия Мамедова, жительница села Дюзрасуллу, когда-то работала медсестрой в медицинском пункте в Башкенде. Она говорит, что до сих пор помнит раненых солдат, чью жизнь пыталась спасти во время «Башкендской операции». Поэтому женщина не хочет, чтобы Башкенд был передан армянской стороне. Она опасается, что все эти события повторятся.

«Во время войны, когда Башкенд находился в руках армян, мы подверглись большим притеснениям. Вся община разными другими путями возила своих больных в Товуз и Шамки, - вспоминает Талия. - Если армяне сюда вернутся, ничего хорошего не будет. Они снова будут прибегать к провокациям. Это место, которое соединяет Шыных и всю Гянджу. Пустим, чтобы армяне опять встали посередине?».

По словам женщины, ее село может умереть, если анклав вернут Армении: «Скоро нас не станет, здесь будут жить поколения, которые придут после нас. Если так, то внуки и правнуки могут из страха не приехать в это село. Все, кто услышат про армян, не станут сюда приезжать».

Почему Башкенд пустует?

Салех Рустамлы, возглавлявший исполнительную власть Гедабекского района на момент проведения «Башкендской операции», вспоминает, что когда-то стороны уже пытались прийти к мирном договоренностям.

«Председатель сельсовета и исполнительный глава Красносельского (Чемберакского) района приехали со своими представителями. Были также военные с нашей и с армянской стороны. Договорились не мешать передвижению друг друга, так как весна начинается, пора заниматься посевом, - рассказал он. - Действительно, так продолжалось некоторое время. Наши люди выходили на свои поля, они - на свои, обрабатывали землю, сеяли».



Но через некоторое время, по словам Рустамлы, начались столкновения. «Первые погибшие были с нашей стороны. Это было в 1991 году. Армяне в селе начали вооружаться. Мы также начали наращивать военную мощь и военные укрепления в этом районе. В ночь на 5 августа 1992 года они напали и захватили два наших села. Видимо, хотели открыть себе коридор и соединить Башкенд с Арменией», - вспоминает он.

Салех Рустамлы подчеркнул, что тогда армяне были остановлены в селе Гасымалылар, а Башкенд был взят. «Шыных был полностью осажден, и если не взять Башкенд, мы могли бы потерять весь Шыныхский регион», - отметил участник «Башкендской операции».

Строительство социальной инфраструктуры и создание экономических возможностей в Башкенде – не такая уж простая задача

После «Башкендской операции» армянское население покинуло село. С тех пор населенный пункт полностью опустел.

Натиг Джафарли, один из лидеров Партии «Республиканская альтернатива» (РеАл), говорит о двух причинах, по которым в Башкенде никого не поселили: «Одна из них — юридическая. Армения могла бы сказать, что это ее территория, а мы там поселились и должны выплатить за это компенсацию».

Также, по его словам, существуют другие - экономические и социальные - ограничения. «Есть ли нормальное поселение на 80 процентах территории Азербайджана, не находящихся под оккупацией? Люди стекаются в Баку уже более 30 лет. Если бы проводилась нормальная экономическая и социальная политика, притока в Баку не было бы. Строительство социальной инфраструктуры и создание экономических возможностей в Башкенде – не такая уж простая задача. Из-за природных условий», - говорит Джафарли.

Обмен или сдача?

Натиг Джафарли считает, что в обеих странах необходимо провести референдум для взаимного обмена анклавами.

«Я не думаю, что Азербайджан согласится вернуть армянской стороне Башкенд, который находится более чем в 30 километрах от территории Армении, - говорит он. - Потому что это вызовет дополнительные проблемы в будущем. Даже если оставить в стороне дополнительные проблемы, в логистическом плане движение между Арменией и этим селом может вызвать массу затруднений».

По его словам, если этот вопрос будет решен в концепции территориального обмена, то «это нельзя осуществить без конституционной реформы».

«Потому что и Конституция Азербайджана, и Конституция Армении установили возможность территориального изменения только путем референдума. Поэтому мне кажется, что это вопрос, который можно решить в самом конце», - отметил Джафарли.

Как вы себе представляете, что армянская полиция, армия и официальные представители проходят по территории Азербайджана около 30 километров, направляясь в Башкенд? Звучит, честно говоря, неубедительно

С четырех сторон Башкенд окружают азербайджанские села. При таком раскладе, даже если Азербайджан передаст этот населенный пункт под контроль армянской стороны, непонятно, как здесь наладить жизнь людей. По этой причине, по мнению Натига Джафарли, это не очень убедительный сценарий.

«Как вы можете себе представить, что армянская полиция, армия и официальные представители, размахивая руками, как ни в чем не бывало, проходят по территории Азербайджана около 30 километров, направляясь в Башкенд. Звучит, честно говоря, неубедительно», - говорит он.

Такой же нереальной видится спикеру и ситуация с передачей азербайджанских сел внутри Армении.

«Да, они близки к нашей границе, в каких-то в 5-15 километрах. Но в любом случае, мы должны пройти эти 5-15 километров через Армению и обеспечить, например, жителей продовольствием, банковскими услугами, услугами связи, газом, электричеством и водой. Это кажется очень трудным и даже невозможным», - считает Натиг Джафарли.

Эльхан Шахиноглу, руководитель исследовательского центра «Атлас», считает, что на начальном этапе речь идет лишь о возвращении четырех сел, которые азербайджанская сторона называет «неанклавными». На следующем этапе вопрос относительно оставшихся четырех сел Азербайджана и армянского села Башкенд может быть решен путем обмена территориями между сторонами.

Нам нужны мир и сотрудничество. Я думаю, что это полезно и для Армении

«Даже если остальные четыре села, которые мы требуем, будут возвращены нам, для азербайджанцев будет проблемой жить там. Потому что нам придется ездить туда и обратно через Армению. Аналогично, даже если Башкенд гипотетически будет передан Армении, армянам придется ехать через Азербайджан. Поэтому в будущем решение этого вопроса возможно через обмен территориями, я думаю», - говорит Шахиноглу.

По этом политолог подчеркнул, что даже решение вопроса только по четырем азербайджанским селам на территории Армении уже должно стабилизировать ситуацию в регионе.

«После возвращения четырех сел подписание рамочного соглашения ускорится, - считает он. - Нам нужны мир и сотрудничество. Я думаю, что это полезно и для Армении».

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