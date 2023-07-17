Переговоры Азербайджана и Армении - 2023

17 июля 2023, 23:59

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Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке “Кавказского узла”.

15 июля

15 июля 2023 года в Брюсселе завершился очередной раунд переговоров между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля. Азербайджану и Армении удалось продвинуться по всем пунктам переговорного процесса. В частности, было решено ускорить работу комиссий по делимитации границ, заявил председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель по итогам встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе.

Глава Евросовета считает, что за последние два месяца стороны добились явного прогресса в обсуждениях, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, несмотря на растущую напряженность. "Мы переживаем один из наиболее всеобъемлющих и активных этапов переговоров между Арменией и Азербайджаном. И хотя наша встреча проходила в условиях тревожного роста напряженности на месте, я отметил важную динамику в политических обсуждениях и усилиях", — заявил Шарль Мишель.

"ЕС готов внести финансовый вклад в этот процесс. Некоторые детали еще требуют уточнения, но позиции по этому вопросу сейчас сближаются, и активно прорабатываются различные варианты", - подчеркнул он. Мишель добавил, что на встрече обсуждалось положение вокруг Лачинской дороги, деятельности Международного Красного Креста, осуществление поставок гуманитарной помощи армянским жителям Карабаха через Агдам, вопрос освобождения солдат, задержанных в результате непреднамеренного перехода на другую сторону.

"Обсуждалась также важность обеспечения более тесного сотрудничества в решении судьбы пропавших без вести лиц и в разминировании, и я еще раз призвал стороны к максимально возможному обмену информацией", - отметил он. Мишель считает, что реальный прогресс в мирных переговорах зависит от последующих шагов. В частности, он призвал стороны отказаться от воинственной риторики, чтобы создать надлежащую среду для переговоров о мире и нормализации .

Председатель Евросовета пригласил лидеров на новую встречу осенью в Брюсселе и предложил провести переговоры с участием Франции и Германии во время следующего саммита Европейского политического общества в Гранаде .

С 27 по 29 июня в Вашингтоне проходил новый раунд переговоров Армении и Азербайджана. На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов обсудили вопросы безопасности в регионе и условия мирного соглашения.

1 июня

1 июня 2023 года в Кишиневе на полях саммита Европейского политического союза прошла пятисторонняя встреча с участием главы Совета ЕС Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Перед началом трехсторонних переговоров глава Европейского совета Шарль Мишель провел отдельные встречи с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, чтобы обсудить процесс армяно-азербайджанского урегулирования .

На встрече премьер-министр Армении и президент Азербайджана обсуждали вопросы делимитации границ, подписания мирного договора, безопасности и прав жителей Нагорного Карабаха, а также разблокировки коммуникаций в регионе.

Также речь шла о необходимости решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, о пленных, пропавших без вести и других гуманитарных проблемах .

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал эту встречу продуктивной. «В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с разблокированием региональной транспортной и экономической инфраструктуры, делимитацией и безопасностью границ между двумя странами, соглашением об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, необходимостью решения проблем с правами и безопасностью населения Нагорного Карабаха, а также с пленными, пропавшими без вести, и другие гуманитарные вопросы», — говорится в сообщении.

Была достигнута договоренность о продолжении обсуждений в июле в Брюсселе трехсторонней встречи премьер-министра Армении, президента Азербайджана и председателя Европейского совета.

Условия Алиева и реакция Армении

28 мая 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев в Лачине заявил, что жители Нагорного Карабаха должны подчиняться законодательству Азербайджана, а военные готовы провести спецоперацию для восстановления законности на этой территории.

"Делимитация границ должна быть на наших условиях, то есть на справедливых условиях. Мирное соглашение должно основываться на международных нормах, должна быть открыта дорога в Нахичевань. Из Карабаха должны быть выведены все представители Вооруженных сил Армении. Это наши условия", - сказал Алиев.

"Между Азербайджаном и Арменией должно быть подписано мирное соглашение на основе принципа территориальной целостности", - добавил Алиев.

"После признания Арменией нашей территориальной целостности серьезных препятствий для заключения мирного договора практически не осталось. В ближайшем будущем, если Армения вновь не изменит свою позицию, мирный договор может быть подписан", - сказал глава государства на встрече с жителями Лачинского района.

При этом Алиев отметил, что даже если договор не будет подписан, у Азербайджана не возникнет из-за этого никаких проблем. "Потому что мы сильная сторона, у нас сильная позиция за столом переговоров, у нас сильная позиция на границе", - заявил он.

Высказывания Алиева о возможности спецоперации в Карабахе и силовой делимитации границ ставят под сомнение заявления о взаимном признании территориальной целостности Армении и Азербайджана и нарушают достигнутые договоренности, подчеркнул МИД Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что заявление президента Азербайджана может рассматриваться как отказ от достигнутых в Брюсселе договоренностей.

25 мая

25 мая 2023 года саммите ЕАЭ в Москве Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Никол Пашинян и подтвердил готовность Еревана к разблокированию всех транспортных и экономических связей в регионе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров.

22 мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать территорию Азербайджана, включая Нагорный Карабах, при условии обеспечения безопасности армянского населения .

14 мая

14 мая 2023 в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Евросовета Шарля Мишеля .

Ильхам Алиев и Шарль Мишель выразили удовлетворение возобновлением Брюссельского формата процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией .

В Брюсселе подчеркивали при этом, что прорывного процесса ждать не стоит. "ЕС стремится помочь Армении и Азербайджану достичь всеобъемлющей нормализации отношений. Мы будем и впредь вносить свой вклад в их совместные усилия", - написал Шарль Мишель в своем микроблоге в Twitter.

Он заявил, что лидеры Армении и Азербайджана зафиксировали прогресс в решении вопросов, касающихся делимитации границы. По пограничным вопросам они рассмотрели существующее положение и последующие шаги в отношении делимитации границы. В этом контексте лидеры договорились о возобновлении двусторонних встреч и подтвердили безоговорочную приверженность Алматинской декларации 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении (29 800 квадратных километров) и Азербайджана (86 600 квадратных километров).

Мишель отметил, что окончательная делимитация границы будет согласована путем переговоров. "По коммуникациям стороны добились явного прогресса в обсуждениях, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе. Позиции по этой теме в настоящее время очень близки друг к другу, в частности, в отношении возобновления железнодорожного сообщения с Нахичеванью и через нее. Их соответствующим группам было поручено согласовать принципиальное соглашение об условиях открытия железнодорожного сообщения и необходимых строительных работах вместе с конкретным графиком. Они также договорились заручиться поддержкой Всемирной таможенной организации", – далее указал глава Совета ЕС.

Было достигнуто понимание и по гуманитарным вопросам. “Мы также обсудили важность активизации работы по решению судьбы пропавших без вести и по разминированию", – сообщил Мишель, призвав Азербайджан к разработке "позитивной повестки дня с целью обеспечения прав и безопасности этого населения в тесном сотрудничестве с международным сообществом". “У ЕС нет скрытых планов. Наша единственная цель – помочь Армении и Азербайджану достичь всеобъемлющего и справедливого мира”, - отметил Шарль Мишель.

Пашинян и Алиев договорились встретиться в Кишиневе 1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества. Было решено, что к этой встрече присоединятся президент Франции, канцлер Германии и глава Евросовета.

С 1 по 4 мая 2023 года в Арлингтоне, штат Вирджиния, США состоялась встреча глав дипломатических ведомств Армении Арарата Мирзояна, Азербайджана Джейхуна Байрамова и госсекретаря США Энтони Блинкена, на которой обсуждались вопросы региональной безопасности и стабильности, а также процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь CША Энтони Блинкен отметил по итогам встречи, что переговорщики “добились очень ощутимого прогресса". Окончательное соглашение - в пределах досягаемости", - сказал он.

6 апреля

6 апреля 2023 года в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ереван и Баку начали нащупывать точки соприкосновения по вопросу заключения мирного соглашения. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что переговоры сторон прошли продуктивно. "Мы достигли конкретных и осязаемых результатов. Готовы работать над подготовкой будущего мирного договора, который уладит все спорные вопросы", - сказал он. По итогам переговоров в Брюсселе Пашинян и Алиев договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации границ между странами и начать разработку мирного соглашения.

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