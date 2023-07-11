Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин"

11 июля 2023, 11:08

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Пограничники неоднократно фиксировали попытки провезти контрабандные товары через пункт пропуска "Лачин" в машинах Красного Креста и направляли этой организации предупреждения. После нового такого случая возбуждено уголовное дело, и пункт пропуска закрыт на время разбирательства, заявила сегодня Госпогранслужба Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана блокировали Лачинский коридор с 12 декабря 2022 года, пропуская только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на мосту через реку Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска.

Госпогранслужба Азербайджана сегодня заявила о полном прекращении движения транспорта через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Лачин" в связи с выявлением фактов контрабандного провоза товаров машинами Красного Креста.

"Со дня начала функционирования погранично-пропускного пункта "Лачин" <…> сотрудники государственной пограничной службы выявили неоднократные попытки провоза незаконным путем различных видов контрабанды на транспортных средствах, принадлежащих Красному Кресту", – сказано в сообщении ведомства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

В качестве примеров указано, что 1 июля в машине Красного Креста были обнаружены 15 незадекларированных мобильных телефонов. 3 июля – 115 незадекларированных экранов мобильных телефонов, 10 плат мобильных телефонов, 120 блоков питания для мобильных телефонов, один экранный клей.

5 июля в машине "Красного Креста" были обнаружены 848 пачек сигарет, а также утаенные в запасном топливном баке 320 литров бензина. В тот же день азербайджанские пограничники обнаружили в салоне грузовика 125 пачек сигарет, а в запасном топливном баке – 1000 литров бензина.

Власти Азербайджана направляли ранее Красному Кресту предупреждение, сказано в сообщении. "Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и до окончания необходимых следственных мероприятий проезд через пункт "Лачин" государственной границы временно приостановлен", – пояснила погранслужба.

Напомним, 9 июля в очередной раз была перекрыта подача газа в Нагорный Карабах. После этого власти до минимума сократили работу общественного транспорта в целях экономии топлива. По их данным, в населенных пунктах Нагорного Карабаха острый дефицит продуктов.

10 июля общественные организации Нагорного Карабаха потребовали санкций против Азербайджана. Игнорирование требований международных структур по Лачинскому коридору должно стать основанием для санкций в отношении Азербайджана, заявили они.

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