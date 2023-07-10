Отсутствие газоснабжения усилило гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе

10 июля 2023, 09:27

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В Нагорном Карабахе после отключения подачи газа до минимума сокращена работа общественного транспорта в целях экономии топлива. В городах острый дефицит продуктов, сообщили власти. Продукты есть в селах, так как у сельчан есть домашнее хозяйство, но они не могут их отправить в города из-за проблемы с транспортом, пожаловались местные жители.

Как информировал "Кавказский узел", 9 июля компания "Арцах газ" сообщила, что в Нагорный Карабах начал поступать газ из Армении. Местные жители отметили, что благодаря восстановлению газоснабжения начнут работать остановленные ранее предприятия и общественный транспорт. В тот же день стало известно, что подача газа в Нагорный Карабах вновь прекращена.

Власти Нагорного Карабаха приняли решение ввести дополнительные ограничения на работу общественного транспорта из-за дефицита топлива. С 8 июля сокращены до минимума рейсы общественного транспорта в Степанакерте, а с 10 июля – автобусные рейсы из Степанакерта в районы.

Учитывая нехватку бензина и дизельного топлива, сокращается количество автобусных рейсов и часы их работы по всей республике, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха.

В Степанакерте общественный транспорт с 8 июля работает в рабочие дни два часа утром – с 07.00 до 09.00, два часа днем – с 12.00 по 14.00, и вечером с 18.00 до 20.00. На каждом маршруте курсируют один или два автобуса. В субботу и в воскресенье работают два автобуса в пригороды Степанакерта.

Также на более чем 50% сокращены автобусные рейсы, обеспечивающие связь районов со Степанакертом, отметил сотрудник министерства.

В Нагорном Карабахе острый дефицит топлива, имеющиеся запасы расходуются только на социальные нужды – топливо выдается службам скорой помощи, спасателям и общественному транспорту, пояснил помощник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

"Несмотря на то, что в республику на несколько часов была восстановлена подача газа, это никак не повлияло на работу транспорта, так как у нас автобусы работают на бензине или дизеле. Возможно, определенное количество частных машин смогло заправиться газом, и это на некоторое время снизит нагрузку на общественный транспорт – некое количество людей несколько дней не будет пользоваться транспортом. Но если газоснабжение не будет восстановлено, а дефицит топлива не решен, то ситуация будет продолжать ухудшаться", – сказал Бегларян корреспонденту "Кавказского узла".

"Азербайджан продолжает препятствовать перевозке гуманитарных грузов по Кашатагскому (Лачинскому ) коридору – в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха) гуманитарная катастрофа", – отметил он.

С 15 июня по Лачинскому коридору в Нагорный Карабах не смог проехать ни один грузовик с продовольствием или топливом, отметил Бегларян. "Тотальная блокада продолжается, дефицит топлива, лекарств и продуктов с каждым днем ощущается острее", – подчеркнул он.

Студентка одного из колледжей в Степанакерте Мариам Саркисян пожаловалась, что не может съездить домой на выходные, так как автобусы переполнены.

"В конце недели я всегда ездила к родителям. Сдала экзамены, перешла на следующий курс. Сейчас у меня практика. В неделю на один день я могла бы поехать к родителям, но автобусы переполнены, и у всех срочные дела в городе. Я вынуждена уже почти месяц оставаться в городе, снимать [в аренду] комнату. Продовольствие в городе в дефиците, а родители могут выслать мне совсем немного", – сказала Саркисян корреспонденту "Кавказского узла".

Степанакертец Артур Мурадян рассказал, что после того как подача газа была возобновлена, он заправил машину и планировал поехать к родственникам в Мартакертский район, но передумал после того, как газоснабжение прекратилось. Мурадян объяснил, что вынужден экономить топливо, так как у него престарелые родители.

"Бензина нет в продаже. Газ не буду расходовать, потому, что в следующий раз могут возобновить подачу неизвестно когда. А моим родителям постоянно требуется медицинское обследование. Не могу же я их возить в поликлинику в переполненном автобусе", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Родственники, которые живут в Степанакерте, часто мне звонят с просьбой продать продукты, однако я не могу им отправить сельхозпродукцию, рассказала жительница одного из сел в Мартунинском районе Манушак Григорян.

"У меня куры, я могу отправить яйца для продажи. Но своей машины у меня нет, а общественный транспорт так переполнен, что даже совестно со своими сумками занимать там место – из-за моих сумок два человека не смогут поехать в город. Из-за дефицита топлива частные машины тоже простаивают", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Из-за того, что газоснабжение было восстановлено всего на несколько часов, топливом смогло заправиться малое число машин, добавила она. "В любом случае для меня большая проблема поехать в город, чтобы реализовать свою домашнюю продукцию", – объяснила Григорян.

Азербайджанское название Степанакерта – Ханкенди, Мартуни – Ходжавенд, Мартакерта – Агдере.

Напомним, жители Азербайджана блокировали Лачинский коридор с 12 декабря 2022 года, пропуская только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на мосту через реку Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска.

Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

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