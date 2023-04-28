Азербайджанские силовики заняли место экопикета в Лачинском коридоре

28 апреля 2023, 18:20

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Экоактивисты прекратили акцию протеста в Лачинском коридоре, после чего поперек дороги выстроились азербайджанские военные и полицейские.

Как писал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года азербайджанские пикетчики блокируют автодорогу Степанакерт – Горис (Лачинский коридор), которая связывает Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. Они требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня, на 138-й день блокады, азербайджанские активисты сообщили, что готовы приостановить акцию с 17.00 мск, пообещали азербайджанские экоактивисты. При этом они отметили, что их требования выполнены лишь частично, и если не будет разрешен мониторинг месторождений, коридор может быть перекрыт вновь.

23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана.

Акция протеста экоактивистов в Лачинском коридоре временно приостановлена, сообщило сегодня Minval.Az.

В 18.00 (17.00 мск) участники акции протеста разблокировали Лачинский коридор, сообщило сегодня Baku.TV в прямом эфире.

После окончания акции дорога была взята под контроль сотрудниками отдела полиции города Шуша и внутренних войск Азербайджана, проинформировало агентство АПА.

Издание Report опубликовало фотографии с места событий, на которых пять азербайджанских силовиков стоят в нескольких десятках метров от бронетранспортера с российским флагом.

"Кавказский узел" также писал, что по мнению российских политологов, Минобороны заменило командующего российским миротворческим контингентом на фоне установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре, полагая, что назначенный на должность Александр Ленцов сможет выстроить более эффективное взаимодействие со сторонами конфликта, чем его предшественник. Действовать новому командующему придется на фоне стремления Азербайджана не допустить пролонгации присутствия российских миротворцев в регионе.

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