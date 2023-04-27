Назначение Ленцова связано с необходимостью добиться эффективности миротворцев в Карабахе

27 апреля 2023, 17:29

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Минобороны заменило командующего российским миротворческим контингентом на фоне установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре, полагая, что Ленцов сможет выстроить более эффективное взаимодействие со сторонами конфликта. Действовать новому командующему придется на фоне стремления Азербайджана не допустить пролонгации присутствия российских миротворцев в регионе, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", новым командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе назначен уроженец Краснодарского края генерал-полковник Александр Ленцов.

23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана.

Назначение генерал-полковника Александра Ленцова новым командующим миротворческим контингентом в Карабахе связано с неудачными переговорами уже бывшего командующего по открытию моста через реку Хакари, уверен старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня. "Генерал-майора Андрея Волкова сменили по причине неутешительных результатов переговоров в связи с установкой нового КПП Азербайджана на Лачинском коридоре. Замена на генерал-полковника Александра Ленцова связана именно с этой причиной. От него теперь ждут более эффективных действий для российской стороны", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, в текущей ситуации для России хорошим результатом было бы отсутствие азербайджанских КПП. "Но этого уже сложно добиться, поскольку КПП фактически установлен, и азербайджанская сторона вряд ли уберет его. В целом наблюдается целенаправленная политика Баку по вытеснению российских миротворцев из региона. Азербайджан хочет, чтобы через 2,5 года, когда истечет срок пребывания миротворцев в Карабахе, они покинули эти территории. Баку будет пересматривать эти соглашения в свою пользу, то есть попробует избавиться от российских миротворцев", - отметил он.

Многое зависит от результата военной операции на Украине, полагает Гуня. "Успешность СВО может изменить ситуацию. В таком случае Баку будет считаться с Москвой. Но сейчас мы наблюдаем, как Баку идет вразрез всех договоренностей с Россией и делает все, что им выгодно. В условиях правовой неопределенности функций миротворцев, Баку ведет свою линию. Например, этот КПП не был согласован с миротворцами, они просто решили установить и установили его. Без учета мнения и позиции России", - подчеркнул он.

Власти Армении критиковали российских миротворцев за пассивность по поводу блокады Лачинского коридора, которая продолжается с 12 декабря 2022 года. 22 декабря 2022 года на заседании кабмина Армении Пашинян раскритиковал российский миротворческий корпус за невыполнение обязательств, вследствие которого стала возможной длительная блокада Нагорного Карабаха, об этом же спустя пять дней он заявил и президенту России Владимиру Путину. В чем причина недовольства Армении действиями миротворцев и ОДКБ, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Баку своими действия добивается ухода миротворцев, отметил директор института стран ЕАЭС Владимир Лепехин. "Пока они настроены именно на это. Цель – уход России. Другое дело, что если Россия начинает вести себя жестко, меняется стратегия действий и шагов по Карабаху, то тогда добиться ухода миротворцев будет невозможно. России по истечении срока пребывания миротворцев говорит, что у нее есть интересы в регионе и уходить оттуда она не собирается, будет их защищать. В этом случае Баку придется скорректировать свою позицию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Смену командующего миротворческим контингентом России Лепехин он считает срочной. "Решение принято в срочном порядке из-за того, что переговоры не дали результата. Проблема в том, что у России нет последовательной политики по Карабаху. Не четкой позиции по действиям миротворцев также у Минобороны РФ. Поэтому действуют ситуативно, а это не дает результатов. Вот сейчас назначили нового человека по логике, что может у него что-то получится. Предыдущий не справился, поставим нового. Вот и вся политика", - отметил он.

Российскую сторону могла бы устроить ситуация, когда весь Лачинский коридор контролируется миротворцами. "По заявлению лидеров трех стран, коридор должен быть под контролем Москвы. Но Россия не ведет последовательную политику, как и впрочем Армения. В отличие от Баку, который четко знает свои шаги и идет к своим целям. Например, устанавливает КПП без согласования с миротворцами и без учета интересов России", - отметил он.

Объект в начале Лачинской дороги теперь официально называется "пограничный пропускной пункт, отметил 26 апреля автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Азербайджанские пограничники построили свой ППП и подняли флаг буквально на расстоянии нескольких метров от крупного российского пункта РМК, на границе в Лачине", - написал он.

По его мнению, цель Баку – уход российских миротворцев из Карабаха. "Азербайджан хочет взять под свой контроль весь Карабах. Если бы Россия на начальном этапе была более жесткой в своих действиях, установила бы КПП по всему Лачинскому коридору, то сейчас такой ситуации не было бы. К сожалению, в результате отсутствия четкой позиции, Россию хотят лишить влияния в Карабахе", - подчеркнул он.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин наоборот, считает, что смена командующего миротворцами была вызвана "плановой ротацией". "Назначен опытный генерал, он десантник, имеет боевой опыт, опыт ведения переговоров. Ситуация в Карабахе всегда была непростой, тем более после начала военной операции на Украине. И российские командующие миротворческим контингентом делают все возможное, что ситуация стабилизировалась", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, установка нового КПП Азербайджана в Лачинском коридоре не была согласована Россией. "Баку без согласования установил свой КПП. На это влияют определенные проблемы России, связанные с Украиной. И когда важен каждый боевой штык, то ты не можешь жестко реагировать на все действия", - отметил он.

Дандыкин согласен с мнением, что Азербайджан против пролонгации срока пребывания российских миротворцев в Карабахе. "Они не хотят, чтобы там были миротворцы России. И многое делают для этого. Но ситуация может измениться. И в зависимости от этого Баку будет менять свою позицию. Если для России все сложится хорошо в военной операции на Украине, то Азербайджан не может продолжать свою политику, и миротворцы останутся в Карабахе столько, сколько это выгодна Москве", - заключил он.

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