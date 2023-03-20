Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля

20 марта 2023, 23:59

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После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ.

Отказ ОДКБ помочь Армении в войне 2020 года

Во время обострения карабахского конфликта в 2020 году Армения обратились за помощью в ОДКБ. Москва в ответ заявила, что не может помочь, так как границы Армении не были нарушены, война проходила на территории Нагорного Карабаха. Кремль во время войны 2020 года ограничивался политической поддержкой Еревана, а после - направил миротворцев в зону карабахского конфликта. На этом фоне Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ "Нерушимое братство-2020", которые проходили в Белоруссии осенью 2020 года. .

Осенью 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя критику Арменией ОДКБ в связи с позицией России по конфликту в Карабахе, заявлял, что Армения не собирается рассматривать возможность выхода из этой организации" . Однако спустя два года риторика Армении по этому вопросу изменилась.

Угрозы Армении выйти из ОДКБ

Весной 2022 года Никол Пашинян обвинил ОДКБ в отсутствии должной реакции на действия азербайджанских военных на участке Сотк - Хознавар. "То, как ОДКБ отреагировала на случившееся, стало провалом и для самой организации. Вопреки существующим процедурам, ОДКБ на данный момент не решилась провести мониторинг на участке, оправдывая давние опасения армянской общественности, что важная для безопасности Армении организация ничего не предпримет в нужное время", - сказал армянский премьер .

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в сентябре 2022 года заявил, что Ереван ожидает от ОДКБ «военной и военно-политической помощи», но не получает ее. По словам Григоряна, поддержка от ОДКБ нужна Армении для защиты собственного суверенитета и вывода Вооруженных сил Азербайджана с армянской территории. «Это было нашим требованием к ОДКБ, и оно до сих пор не выполнено. Естественно, это нас не удовлетворяет», – подчеркнул секретарь Совбеза .

Если Россия и другие союзники не начнут выполнять свои обязательства, Армения может выйти из ОДКБ, заявил Никол Пашинян в сентябре 2022 года. «У Армении есть план, по которому мы начнем процесс выхода из ОДКБ до конца февраля 2023 года, если Россия и другие члены этой организации до этого времени не выполнят союзнические обязательства», - сказал он. «Если иначе сформулировать: есть опасения, что Армения выйдет из ОДКБ, а мой ответ был, что есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. Это не игра слов", — отметил Пашинян .

После визита в сентябре 2022 года в Армению делегации Конгресса США во главе с Нэнси Пелоси Никол Пашинян обвинил Кремль в том, что в отношении Армении Россия "спекулирует фактами" и озвучивает "отмазки" вместо реальных действий. Со слов Пашиняна, во время обсуждения в ОДКБ вопросов безопасности он получал четкие заверения, что граница Армении является "красной линией" для организации, но "оказалось, что красные линии существуют только на словах". «Это важно не только для Армении, но и для ОДКБ, ведь если сказать, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит, нет ОДКБ, потому что у ОДКБ есть зона ответственности, которая определена границами. Если нет границы, то нет и зоны ответственности, если нет зоны ответственности, то нет и организации», – заявил Пашинян .

В ноябре 2022 года в Армении прошли акции против визита Путина в Армению на саммит ОДКБ. Армения должна выйти из ОДКБ, так как эта организация ничем не помогла армянам в ходе осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе, а Россия только навязывает Армении свою волю, заявили участники протестов. Они держали в руках флаги Армении, США, Франции и Украины, плакаты с антироссийским содержанием. Сторонники оппозиционного движения скандировали лозунги: "ОДКБ, уходи", "Россия – враг" и "Свободная, независимая Армения".

Пашинян: ОДКБ нечего делать на границе Армении

23 ноября 2022 года Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и проект решения о помощи Еревану. Причиной стало отсутствие четкой политической позиции организации в вопросе действий Азербайджана. На заседании саммита ОДКБ Пашинян вновь заявил, что, несмотря на гарантии коллективной защиты, Армения подвергалась вооруженной агрессии со стороны Баку.

«В течение двух последних лет Армения как минимум три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана. Удручает, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий и что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на эту агрессию. Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами», — заявил Пашинян.

Он добавил, что считает отсутствие реакции ОДКБ на действия Азербайджана главной неудачей присутствия Армении в этой организации, и напомнил, что во время массовых протестов в Казахстане в январе 2022 года ОДКБ потребовался всего один день на выработку решения о вводе войск, и это во многом помогло погасить беспорядки и избежать госпереворота .

27 ноября 2022 года ОДКБ предложила Армении комплекс мер поддержки, проанализировав которые, Пашинян заявил, что они "не содержат конкретики и политических оценок" эскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана и что без этих оценок наблюдателям ОДКБ нечего делать на армяно-азербайджанской границе.

"Агрессия против суверенной территории Армении с мая 2021 года по 13 сентября 2022 года была вдвойне болезненной, потому что наши союзники по безопасности оставили нас в одиночестве, предпочтя оставаться в статусе пассивного наблюдателя или предложив в качестве альтернативы статус активного наблюдателя", - сказал Никол Пашинян. По его словам, Армения ожидает от ОДКБ двух вещей: определения зоны ответственности ОДКБ и четкой оценки действий Азербайджана на границе с Арменией.

«Нам предлагают помощь, в том числе и военно-техническую. Во-первых, непонятно, какую помощь предлагают. Кроме того, принять эту помощь без четких оценок означало бы принять тот статус-кво, который существует на наших границах. Принять мониторинговую миссию ОДКБ без четких оценок от ОДКБ будет означать фиксацию и смирение со статус-кво», — резюмировал Пашинян .

Критика в адрес российских миротворцев

22 декабря 2022 на заседании кабмина Армении Пашинян раскритиковал российский миротворческий корпус за невыполнение обязательств, вследствие которого стала возможной длительная блокада Нагорного Карабаха. «Конечно, это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого смысл не меняется. Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев — не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор»,— сказал он .

На встрече с Путиным 27 декабря 2022 года армянский премьер вновь напомнил об ответственности российских миротворцев. «Уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. И я хочу напомнить, что согласно трёхстороннему заявлению президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по Лачинском коридору. А сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев», – заявил Никол Пашинян .

С 12 декабря 2022 года Нагорный Карабах лишен связи с внешним миром из-за блокирования Лачинского коридора. Азербайджанские активисты около Шуши блокируют трассу в присутствии российских миротворцев. 120 тысяч человек уже больше трех месяцев живут в условиях блокады, дефицит продовольствия вынудил власти ввести на талоны на продукты первой необходимости.

"Если выяснится, что Россия по объективным или субъективным причинам не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства, ей следует обратиться в Совет Безопасности ООН либо с просьбой наделить российский военный контингент международным мандатом, либо направить в Нагорный Карабах новую многонациональную миротворческую миссию", - развил свою критику в адрес миротворцев Пашинян в январе 2023 года .

«Никто не отрицает, что миротворцы РФ сегодня обеспечивают безопасность жителей Нагорного Карабаха, но у нас также есть факты, когда азербайджанцы нарушали договоренности в зоне ответственности миротворцев, например в Парухе, но не увидели никакой реакции с их стороны. В условиях отсутствия реакции получается, что военное присутствие России не только не гарантирует безопасность Армении, а, наоборот, создает угрозы безопасности Армении»,— сказал премьер .

Принуждение Армении к союзничеству

27 декабря 2022 года секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил в прямом эфире Общественного телевидения, что вторжение Азербайджана на суверенную территорию Армении 13 сентября 2022 года, а также закрытие Лачинского коридора укладываются в рамки давления России на Армению. По словам Григоряна, именно в этом состоит причина кризиса в армяно-российских отношениях, который ярко выражен в последнее время.

Секретарь Совета безопасности Армении также впервые подтвердил заявления некоторых армянских депутатов о том, что Россия принуждает Армению к вступлению в союзное государство. Григорян заявил, что Армения сопротивляется этому желанию стратегического союзника и получает ответ в виде военного давления .

Отказ Армении принять у себя учения ОДКБ

В январе 2023 года Никол Пашинян заявил, что Ереван считает нецелесообразным проведение в Армении учений ОДКБ. "Министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся", – сказал он .

13 марта 2023 года Армения отказалась выдвигать своего представителя на должность замглавы ОДКБ . Однако 14 марта на пресс-конференции Никол Пашинян заявил, что Армения согласится на назначение своего представителя на пост замгенсека ОДКБ, если будет уверена, что это укрепит ее безопасность. "Согласимся, если с получением этой должности не выйдет, что мы неверный посыл направляем нашему народу, если это будет еще одним фактором к безопасности. Если этого не произойдет, то мы не видим смысла в этой должности", - сказал премьер .

Комментируя возможность выхода Армении из ОБКБ, Никол Пашинян ответил, что армянская сторона в этом решении будет руководствоваться государственными интересам. "Что касается ОДКБ. Я публично говорил. Это вопрос точек зрения. Можно сказать, что Армения выйдет из ОДКБ? Возможно, ОДКБ выйдет из Армении? Или свидетельствует ли вся эта ситуация, что ОДКБ намерена выйти из Армении? Мы руководствуемся государственными интересами Армении при уточнении, сохранении или изменении позиции по любому вопросу", - сказал Пашинян .

«Когда в 2022 году генсек ОДКБ приехал в Армению, он мне сказал, что в ОДКБ есть обеспокоенность в связи с тем, что Армения выйдет из Организации. Я сказал, что эта обеспокоенность не к месту, но есть другая обеспокоенность, что ОДКБ может выйти из Армении. Моя оценка сейчас такова: ОДКБ, желая того или нет, выходит из Армении. И это нас беспокоит», — повторил свой посыл Пашинян .

Президент Армении подтвердил кризис в отношениях с Россией

О проблемах в армяно-российских отношениях высказался и президент Армении Ваагн Хачатурян. "Армяно-российские отношения находятся на стратегическом уровне, и Россия является гарантом безопасности Армении, но, к сожалению, в последнее время у нас возникли проблемы, особенно после событий 13 сентября 2022 года. Сентябрьское нападение было совершено именно на территорию Армении, Россия и ОДКБ должны были оказать военную помощь Армении. Азербайджан продвинулся до 7 км, по 5 км в разных местах, и это был тот случай, когда и члены ОДКБ, и Россия должны были оказать нам военную помощь", - заявил Хачатурян. По его словам, в Ереване от России ожидали тогда и политических действий. "Ни того, ни другого до сих пор не произошло. Конечно, справедливости ради следует отметить, что в переговорах о прекращении боевых действий участвовала и Россия, но госсекретарь США Блинкен, президент Франции Макрон и глава парламента Евросоюза Шарль Мишель также принимали в них активное участие", - отметил в январе 2023 года президент Армении .

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 24 февраля 2023 года назвал серьезной проблемой "непризнание ОДКБ границ Армении". «Как вы знаете, ОДКБ не признает границы Армении, и тут есть серьезная проблема, потому что если нет границы, то и нет ответственности. Мы подняли этот вопрос и надеемся, что в какой-то момент этот вопрос будет решен», - заявил Григорян.

Он напомнил, что в соответствии с Алматинской декларацией, которая берется за основу для решения вопроса делимитации и демаркации, административные границы бывших советских республик принимаются как межгосударственные границы. «И тут мы четко можем сказать, что граница между Арменией и Азербайджаном есть. Возможно, определенная часть не демаркирована, и мы не знаем где четко проходит линия, но это вопрос нескольких метров. А суверенная территория Армении площадью в 29,8 тыс. кв. км известна. Если есть воля, то эту территорию можно защитить. Но отсутствие воли не дает возможности защитить Армению», – добавил он .

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