Лачинский коридор раздора

09 декабря 2020, 21:40

Лачинский транспортный коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, по итогам войны 2020 года контролируется российскими миротворцами. Азербайджан, получивший по мирному соглашению территорию Лачинского района, настаивает на изменении маршрута коридора с целью получить контроль и над расположенным там городом Лачином. Армяне, оставшиеся в городах и селах Лачинского коридора, не чувствуют себя в безопасности.

Размеры коридора

Проходящий по территории Азербайджана между границами Армении и Нагорного Карабаха Лачинский коридор в длину по прямой составляет 10 километров, однако по самой дороге, идущей серпантином, придется проехать около 25 километров 1 . Извилистый характер дороги определяет и ширину коридора – около 5 километров. Именно такая цифра указана в трехстороннем Заявлении о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта.

В коридор попадает значительная часть города оставшегося на карабахской территории города Лачин (армянское название - Бердзор). Это не устраивает азербайджанскую сторону, потому в Заявлении определено, что «в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута».

История

Попытки разделить Армению и Нагорный Карабах уходят корнями в глубину веков. Так еще в начале XVII века персидский шах Аббас (Аббас I) заселил курдские племена на территории, расположенные между Арцахом и Сюником, с целью ослабить арцахских князей (меликов) . В 20-х годах прошлого века руководство СССР закрепило это разделение, отнеся Нагорный Карабах к территории Азербайджана .

Проблема Лачинского коридора всерьез обострилась после распада СССР и развития с 1988 года острого конфликта между азербайджанским и армянским народами, включая погромы и широкомасштабные военные действия с гуманитарными последствиями. 17 мая 1992 года в ходе карабахского военного конфликта армянами был взят город Лачин и открыта дорога, связывавшая Нагорный Карабах и Армению .

Переговоры о статусе коридора

В 1992 году в Сочи министры обороны Азербайджана, Армении, Грузии и России обсуждали размещение в Лачинском коридоре российских миротворцев. По словам высокопоставленного чиновника азербайджанского министерства иностранных дел Тофика Зульфугарова 2 «[Газиев] дал согласие на то, чтобы [Россия] получила так называемый Лачинский коридор во временное пользование». Однако президент Азербайджана Абульфаз Эльчибей подписанный документ не одобрил.

Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта. По плану Джона Мареска, в 1997 году был выдвинут вариант сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором предлагалось сдать Лачинский коридор в «аренду» ОБСЕ , в «Мадридских принципах» 2007 года.

В 2011 году в Казани при посредничестве тогдашнего президента России Дмитрия Медведева лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян, рассматривая проект «дорожной карты» долгосрочного урегулирования карабахского конфликта, обсуждали и легитимацию Лачинского коридора. Однако лидеры Азербайджана и Армении так и не смогли в последний момент достичь компромисса .

«Планы» Гобла

Бывший советник госсекретаря США Пол Гобл еще в январе 1992 года составил меморандум, одобренный администрацией президента США, в котором выдвинул идею решения карабахского конфликта путем обмена территориями - так называемый «План Гобла». Согласно меморандуму, Азербайджану предлагался коридор через Мегринский район Армении, соединяющий его с Нахичеванской автономной республикой, в обмен на Лачинский коридор.

Через четыре года появился новый план, в котором Гобл признал, что допустил «большую ошибку», поскольку «не понял, какое психологическое значение для Армении имеет общая граница с Ираном». «Гобл-2» уже предлагал обменять южную часть Армении (район Мегри) на западную часть Нахичеванской автономии, а Лачинский коридор становился бы частью Армении или обретал бы независимость вместе с НКР. Этот план обсуждался на встрече Гейдара Алиева и Роберта Кочаряна в Вашингтоне в апреле 1999 года, однако был отвергнут .

Недавно сам Гобл отзывался об этих «планах» скептически: «Я предложил эту идею на заре постсоветской эпохи. Думаю, что в то время план мог бы сработать. Но теперь, на мой взгляд, слишком много событий произошло, в том числе и связанных с разделением сторон, чтобы это стало возможным» . Однако осенью 2020 года признал, что частично его идея уже реализуется .

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