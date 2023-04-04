Житель Нагорного Карабаха ранен при взрыве мины

04 апреля 2023, 18:00

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Житель села Кармир Шука подорвался на мине близ линии соприкосновения с Азербайджаном, сообщило МВД Нагорного Карабаха. По данным Минздрава непризнанной республики, у пострадавшего ампутирована стопа, он находится в состоянии средней тяжести.

Как писал "Кавказский узел", омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала мировую общественность принять действенные меры по устранению минной опасности в зоне карабахского конфликта. МИД Азербайджана заявил о необходимости привлечь к ответственности "тех, кто устанавливает мины без разбора и отказывается сотрудничать в их демонтаже".

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года, а 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время той войны. Эти территории отражены на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Осенняя война 2020 года описана в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

МВД Нагорного Карабаха сообщила сегодня, что "2 апреля в 15.35 часов по местному времени (14.35 мск), в отделение полиции общины Кармир Шука Мартунинского района поступило сообщение, что в лесной зоне входящий в администрацию общины Кармир Шука взорвалась мина".

"Полицией установлено, что трое жителей общины Кармир Шука направились в лес вблизи линии соприкосновения, чтоб собирать спаржу. В указанном месте, взорвалась мина, в результате которого пострадал гражданин Г. Б. 1997 года рождения", - рассказал пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. По его словам "пострадавший был доставлен в больницу, получил медпомощь".

В Минздраве Нагорного Карабаха сообщили, что пострадавший был "экстренно доставлен в Республиканский медицинский центр, где ему была ампутирована левая стопа", и что "сейчас его состояние оценивается как среднее".

"Кавказский узел" также писал, что на территории, перешедшей под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, периодически подрываются на минах люди. По данным агентства по разминированию, с ноября 2020 года по 16 марта 2023 года в результате взрывов мин пострадали 286 граждан Азербайджана, погибли 49 из них, в том числе 37 мирных жителей.