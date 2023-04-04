Баку предупредил о минной опасности в зоне соприкосновения

04 апреля 2023, 13:01

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Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала мировую общественность принять действенные меры по устранению минной опасности в зоне карабахского конфликта. МИД Азербайджана заявил о необходимости привлечь к ответственности "тех, кто устанавливает мины без разбора и отказывается сотрудничать в их демонтаже".

Как писал "Кавказский узел", на территории, перешедшей под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, периодически подрываются на минах люди. По данным агентства по разминированию, с ноября 2020 года по 16 марта 2023 года в результате взрывов мин пострадали 286 граждан Азербайджана, погибли 49 из них, в том числе 37 мирных жителей.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года, а 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время той войны. Эти территории отражены на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Осенняя война 2020 года описана в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала мировую общественность принять действенные меры "по устранению минной опасности, создаваемой Арменией против Азербайджана". Ее обращение приурочено к отмечаемому сегодня Международному дню просвещения по вопросам минной угрозы и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

В этом году 4 апреля проходит под лозунгом "Процесс разминирования не может ждать". Целью этой кампании является привлечение внимание к территориям, пострадавшим от минного загрязнения, говорится в сообщении пресс-службы аппарата омбудсмена Азербайджана.

8 декабря 2005 года Генеральная Ассамблея постановила официально провозгласить 4 апреля Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, и отмечать его каждый год, говорится на сайте ООН.

"После подписания трехсторонней Декларации 10 ноября 2020 года, в результате многочисленных подрывов мин, произошедших на освобожденных территориях, жертвами минного терроризма стали не только военнослужащие, но и мирные жители. По информации Агентства по разминированию Азербайджана, в период после Отечественной войны жертвами мин и других взрывоопасных предметов стали 289 мирных жителей, из них 51 погиб и 238 получили ранения", - приводятся слова Алиевой в сообщении ее пресс-службы.

По данным аппарата омбудсмена Азербайджана, всего в результате подрывов на минах с 1991 года по настоящее время погибли или были ранены 3368 жителей Азербайджана, в том числе 357 детей и 38 женщин.

"Несмотря на неоднократные требования Армения все еще не предоставила Азербайджану точные карты минных полей. Считаем, что мировое сообщество должно объединиться в борьбе с минным терроризмом во имя защиты прав людей на жизнь, благополучие и охрану здоровья. В связи с этим в заявлениях и обращениях Азербайджана, адресованных международным и региональным организациям в сфере прав человека, национальным правозащитным институтам различных стран, а также в специальном докладе, представлены факты, связанные с минной проблемой, и требуется принятие срочных мер в рамках мандатов", - отмечает азербайджанский омбудсмен.

Она выразила сожаление по поводу отсутствия реакции международной общественности на минную опасность. "Как уполномоченный по правам человека Азербайджана еще раз обращаюсь к мировому сообществу с призывом занять решительную позицию по устранению существующей проблемы и поддержать процесс разминирования", - заявила Алиева.

МИД Азербайджана сегодня также выступил с заявлением по поводу минной опасности.

"Сегодня отмечается Международный день предупреждения минной опасности. Кампания "Процесс разминирования не может ждать" направлена на привлечение к ответственности тех, кто устанавливает мины без разбора и отказывается сотрудничать в их демонтаже. Мы должны положить конец огромным человеческим жертвам, которые они создают", - сказано в публикации на странице ведомства в Twitter.

В свою очередь, в ANAMA (Азербайджанское агентство по разминированию) корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что после завершения военных действий 10 ноября 2020 года по настоящее время в Азербайджане от мин расчищено свыше 68,5 тысячи га и выявлено и обезврежены более 82,5 тысячи мин.

В зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, на разминирование территорий потребуется 30 лет и 25 миллиардов долларов, заявил в октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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