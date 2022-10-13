Алиев оценил затраты на разминирование в Карабахе

13 октября 2022, 10:15

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В зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, на разминирование территорий потребуется 30 лет и 25 миллиардов долларов, заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как писал "Кавказский узел", 11 июля Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 миллиона евро на разминирование территорий в зоне карабахского конфликта. Ранее Великобритания в рамках Программы развития ООН дважды выделила на разминирование в зоне карабахского конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов – в июне 2022 года и в сентябре 2021 года.

При взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы как военнослужащие, так и мирные жители. Так, 1 октября два жителя села Сахлабад Тертерского района получили тяжелые ранения при взрыве мины, им ампутировали ноги.

Азербайджану потребуется почти 30 лет и 25 миллиардов долларов для решения проблемы разминирования в Карабахе, заявил сегодня президент страны Ильхам Алиев на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

"Азербайджан входит в число самых загрязненных минами стран. По предварительным подсчетам, Армения в период оккупации заложила на территории Азербайджана более одного миллиона мин. <...> По подсчетам международных специалистов, Азербайджану для решения минной проблемы потребуются почти 30 лет и 25 миллиардов долларов", - сказал Алиев.

Он уточнил, что за два года после окончания осенней войны 2020 года в результате взрывов мин погибли или были тяжело ранены более 250 граждан Азербайджана, сообщает ТАСС.

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, очистка мест военных действий от боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали в декабре 2020 года опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Отметим, в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении, вечером 14 сентября было объявлено о перемирии. 17 сентября Минобороны Азербайджана обвинило Армению в минировании приграничных территорий во время обострения конфликта. Позднее ведомство неоднократно сообщало, что саперы находят сотни мин, установленных во время сентябрьского обострения приграничного конфликта.

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