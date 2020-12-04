Военные эксперты поспорили о сроках разминирования в Нагорном Карабахе

04 декабря 2020, 07:52

Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на год, предположил военный политолог Александр Перенджиев. Очистка места военных действий от боеприпасов - долгий и сложный процесс, подтвердил Андрей Кошкин. Российские миротворцы благодаря опыту справятся с разминированием за несколько месяцев, считает Василий Дандыкин.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября четыре гражданина Азербайджана погибли при взрыве противотанковой мины в селе Ашагы Сеидахмедли, ранее находившемся на территории Гадрутского района непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Российские военные 2 декабря обезвредили в Степанакерте около 100 боеприпасов, а также очистили от взрывчатки школу №8, после чего в ней возобновились занятия, сообщило Минобороны России.

Погибшие при взрыве 28 ноября в селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района были родственниками, ехавшими взглянуть на родное село, а их машина "Тойота" подорвалась на двух противотанковых минах, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана Гюнай Салимзаде.

"Это были братья Шакир и Фируддин Гаджиевы, дочь Шакира Гаджиева Зибейда Адильзаде и Зульфугар Гусейнов. Там стояли специальные указатели о том, что опасно, могут быть минные поля и т.д. И вообще, гражданские лица туда пока не допускаются. Но эти люди так долго не видели свое родное село, что не выдержали и поехали", - отметила Гюнай Салимзаде.

Генеральная прокуратура и МВД, как сообщали азербайджанские СМИ, 28 ноября обратились к жителям Азербайджана с просьбой по соображениям безопасности не ездить на возвращенные по итогам войны территории, не очищенные от мин. 30 ноября с таким же призывом выступило агентство ANAMA, занимающееся разминированием.

Уголовное дело после взрыва было возбуждено по факту гибели людей без конкретных виновников по статьям 100.2 "Ведение агрессивной войны", 116.0.6 "Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта" и 120.2 "Умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом" УК Азербайджана, уточнила Гюнай Салимзаде.

"С азербайджанской стороны наказывать некого, поскольку все правила были соблюдены. Что касается армянской стороны, то если мы установим конкретных лиц, отдавших приказ о минировании и выполнивших его, мы объявим их в международный розыск", - отметила она.

Российские эксперты по-разному оценили сложность и сроки очистки Карабаха от мин

Член экспертного совета общественной организации "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что с учетом того, что в Карабахе "много где понатыкано [мин] в самых неудобных местах", разминирование, по его оценкам, займет от полугода до года. Он достаточно скептично высказался о привлечении к разминированию специалистов ООН. Азербайджан, опасающийся привлекать сотрудников международных организаций, которые могут вмешаться в его дела, скорее уж позовет турецких саперов, заметил он.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Г.В.Плеханова Андрей Кошкин подчеркнул, что разминирование - очень долгий и сложный процесс. "Его нельзя подгонять, ставить какие-то сроки и т.д.", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Кошкин, не назвав определенных сроков, которые могли бы уйти на разминирование Карабаха.

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин был более оптимистичен. Минные поля в Карабахе значительно меньше тех, что возникали во время Второй мировой войны или войн в Индокитае, пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Если бы ситуация с минами была действительно серьезной, то мы бы не увидели таких темпов азербайджанского наступления на юге во время войны осенью этого года", - заявил эксперт, отметив, что разминирование, вероятно, будет довольно быстрым процессом.

"В Чечне ситуация с минами была серьезнее, чем в Карабахе, но там с этим справились значительно быстрее, чем за десять лет". По мнению эксперта, быстрее всего - за несколько месяцев - с минами на выделенных им участках справятся, благодаря имеющемуся опыту и технической оснащенности, российские миротворцы. Азербайджанским саперам, по его подсчетам, потребуется больше времени - примерно до конца 2021 года - из-за меньшего опыта по обезвреживанию мин. Этот срок может увеличиться и уменьшиться в зависимости от того, передадут ли карабахские военные саперам карты минных полей (но пока один из руководителей ANAMA заявил, что агентство не обращалось к армянской стороне за картами минных полей). "В очищении Карабаха от мин заинтересованы все стороны - и те, кто возвращается туда жить, и армяне, и российские миротворцы", - заключил Василий Дандыкин.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".