Российские миротворцы обезвредили 100 боеприпасов в Степанакерте

03 декабря 2020, 09:05

Российские военные за минувшие сутки обезвредили в Степанакерте около 100 боеприпасов, а также очистили от взрывчатки школу №8, после чего в ней возобновились занятия, сообщило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября российское Минобороны отчиталось о возвращении в Нагорный Карабах 55 тысяч беженцев. Миротворцы помогли наладить в Степанакерте водоснабжение и подачу электричества, военные участвуют в расчистке улиц и проводят разминирование, отметило ведомство.

В столицу Нагорного Карабаха съезжаются беженцы и из перешедших под контроль Азербайджана территорий непризнанной республики. Какие территории передаются под контроль Азербайджана, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Российские военные очистили от взрывчатки южную окраину Степанакерта, за один день саперами было обнаружено и обезврежено около 100 взрывоопасных предметов, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны России. "Всего в Нагорном Карабахе разминировано более 34 гектаров местности, около 12 километров дорог, проверено более 110 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено 1077 взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте министерства.

В школе №8 Степанакерта возобновились занятия после того, как военнослужащие Минобороны России проверили ее от взрывоопасных предметов, миротворцы помогли также провести ремонт в учреждении, сказано в другом сообщении ведомства.

Напомним, что к 1 декабря в Нагорном Карабахе возобновили работу около 50 школ, пять из них – в Степанакерте. До 7 декабря в городе должны начать работу еще четыре образовательных учреждения. К занятиям приступили более половины от общего числа учеников, отметила министр образования Нагорного Карабаха Лусине Караханян.

Тысячи детей из Нагорного Карабаха лишились возможности посещать школы с началом боевых действий в зоне конфликта. По данным Минобразования, на 5 ноября в результате обстрелов в Нагорном Карабахе были разрушены 61 школа, 10 детских садов, около десятка домов культуры и два музея.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 10 ноября. Подробности о новом обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".