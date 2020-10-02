02 октября 2020, 16:08
Карабах: хроника войны-2020
В конце сентября 2020 года вновь обострился длящийся уже более 30 лет конфликт между Азербайджаном, Арменией и непризнанной республикой. Сводки боев и военного положения, потери в людях и технике и другие связанные события - в обновляемой хронике «Кавказского узла».
Если не считать практически ежедневных обстрелов, в истории конфликта вокруг Нагорного Карабаха выделяются война 1991-94 годов, военное столкновение в апреле 2016 года и июльское обострение 2020 года. От прошлых обострений конфликта нынешние боевые действия отличаются тем, что столкновения в зоне карабахского конфликта идут по всему фронту и этим напоминают первую войну.
По данным министерства обороны Нагорного Карабаха ко 2 октября погибло 157 военнослужащих. Число жертвы среди мирных жителей с 27 сентября на 1 октября составило 11 человек, ранены более 60. Власти Азербайджана не озвучивают число боевых потерь. Генпрокуратура Азербайджана 2 октября сообщила, что в результате артиллерийских обстрелов погибли 19 мирных жителей и ранены более 55.
К вечеру 1 октября азербайджанские вооруженные силы потеряли четыре самолета, 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 единицу танков и другой тяжелой техники, три единицы ТОС-1А, две СЗРО «Смерч», 1280 военнослужащих убитыми и 2700 ранеными, заявило Минобороны Нагорного Карабаха. Оборонное ведомство Азербайджана эту информацию не подтвердило.
В результате обстрела столицы Нагорного Карабаха ранены 13 человек. Из них 10 – сотрудники спасательной службы, по зданию которой был нанесен удар. Еще трое – мирных жители. Семеро из них госпитализированы, один доставлен в Ереван, другому врачи делают операцию.
ВВС Азербайджана продолжают нести потери, - заявили в штабе воороженных сил Нагорного Карабаха: "Точными ударами Армии обороны Арцаха в районе поражены пять самолетов и три вертолета противника". В свою очередь, азербайджанское военное ведомство сообщило что сегодня ночью было уничтожено 5 единиц бронированной и автомобильной техники, три объекта военной инфраструктуры и "большое количество личного состава противника".
Азербайджанские военные нанесли удар кассетными боеприпасами по городу Гадрут в Нагорном Карабахе, пятеро жителей получили ранения, сообщило Минобороны Армении.
Азербайджанские военные возобновили артобстрел Степанакерта, в городе большое число раненных и имеются разрушения, утверждают в Минобороны Армении.
300 боевиков из Сирии переброшены в Баку для участия в боевых действиях, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Наемники переброшены с помощью авиации, сообщил данные разведки МИД Америки. МИД России призвал вывести боевиков из Сирии и Ливии из зоны карабахского конфликта. Президент Франции также заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпримут ряд инициатив по Нагорному Карабаху в ближайшее время.
Власти Армении призвали жителей отказаться от частного сбора помощи для Нагорного Карабаха и ввели пропуски для поездок на его территорию.
Армянские военные начали интенсивный артобстрел сел Хындырыстан, Алибейли, Ахмадагалы и Сафарли Агдамского района, среди мирного населения есть убитые и раненые, - сообщило министерство обороны Азербайджана. Оно заявило также о больших потерях в личном составе противника.
После начала интенсивных артиллерийских обстрелов в Тертерском районе Азербайджана местные жители были вынуждены покинуть свои дома и отправиться в убежища или уехать к родным.
Минобороны Азербайджана заявило, что «наносит удары только по военным объектам, а не по гражданскому населению». На сайте ведомства также отмечается, что армянские вооруженные силы обстреляли ракетами линию фронта в районе Джебраил-Физули, также артобстрелу подверглись гражданские объекты в городе Горадиз Физулинского района.
Азербайджанские военные обстреляли дорогу в Гегаркуникской области, - заявило Минобороны Армении. Азербайджан обвинил Армению в обстреле сел и городов в пяти районах. Один из снарядов ранил ребенка в иранском селе на границе с Нагорным Карабахом.
МИД Армении отозвал посла в Израиле для консультаций в связи с поставкой этой страной оружия Азербайджану. Ряд СМИ утверждает, что Израиль является одним из главных экспортеров оружия в Азербайджан. Страна поставляет азербайджанским военным, в частности, израильские артиллерийские установки ATMOS 2000, противотанковые ракетные комплексы Spike, реактивные системы залпового огня LAR-160 и беспилотники Aerostar.
Система ПВО Армии обороны уничтожила сегодня три самолета, два вертолета и шесть беспилотников Военно-воздушных сил Азербайджана, заявило Минобороны Нагорного Карабаха. Азербайджан не подтвердил эту информацию.
Группа иностранных журналистов, в том числе заместитель главного редактора телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский, попала под обстрел в городе Мартуни на востоке Нагорного Карабаха. Ранения получили два сотрудника французского издания Le Monde и два армянских журналиста.
Власти Нагорного Карабаха сообщили о сокращении числа боевых действий, сбитом на границе с Ираном вертолете и артиллерийском обстреле Мартакерта. Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло.
Армяне из разных стран направили для финансовой поддержки Нагорного Карабаха 10,5 млн долларов, а из Армении прибыли 130 грузовиков с продуктами, - рассказали представители властей Нагорного Карабаха.
Военно-воздушные силы Турции вовлечены в военные действия на стороне Азербайджана, - заявило Минобороны Армении. Власти Турции утверждают, что не участвуют в боях в зоне карабахского конфликта, вновь обвиняя Армению в привлечении туда боевиков с Ближнего Востока.
Азербайджан готов остановить боевые действия в зоне карабахского конфликта, если вооруженные силы Армении покинут эту территорию, - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что Азербайджан должен восстановить территориальную целостность, и боевые действия на линии соприкосновения направлены на восстановление исторической справедливости.
Из приграничных районов были эвакуированы вглубь Нагорного Карабаха 1 500 человек, сообщил руководитель пресс-службы оперштаба при правительстве Нагорного Карабаха Самвел Балаян. За пределы Нагорного Карабаха люди выезжают лишь в частном порядке, пересекать границу мужчинам призывного возраста запрещено.
Военнослужащие Армении обстреляли Геранбойский район на линии соприкосновения в Карабахе, - заявило Минобороны Азербайджана, - село Ашагы Агджакенд и город Тертер были обстреляли из артиллерии, есть раненые мирные жители.
Жители населенного преимущественно этническими армянами грузинского региона Ахалкалаки перекрыли трассу из Турции, требуя не пускать грузовики транзитом в Азербайджан.
В связи с военными действиями в зоне карабахского конфликта отменен очередной трансграничный рейс для находящихся в Дагестане (Куллар) и желающих вернутся на родину из-за пандемии коронавируса азербайджанцев.
Азербайджанские военные обстреляли с беспилотника гражданский автобус и воинскую часть в армянском городе Варденис, пострадавших нет, сообщили в Минобороны и МЧС Армении. Там также сообщили, что во время боя над Варденисом штурмовик СУ-25 Воздушных сил Армении был сбит турецким многофункциональным истребителем F-16, пилот погиб.
По данным Минобороны Азербайджана в 07.30 (06.30 мск) начался артобстрел с территории Варденисского района Армении по боевым позициям в Дашкесанском районе. Министерство иностранных дел Армении назвало эту информацию ложью.
По сообщению карабахских властей в районе города Мартуни был сбит самолет Азербайджана. Минобороны Азербайджана опровергло это заявление.
Главы азербайджанских и армянских диаспор в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов призвали не разжигать вражду и не допускать инцидентов на фоне обострения карабахского конфликта.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал Сопредседателей Минской группы ОБСЕ, обвинив их в том, что они за 30 лет «не урегулировали нагорно-карабахский конфликт и делают все возможное для того, чтобы не делать этого». По его словам, «Азербайджану пришлось защищаться». Он также назвал недопустимыми призывы Минской группы к прекращению огня в Нагорном Карабахе.
Стороны обвинили друг друга в использовании боевиков из Сирии. Их гибель не отражается в официальной статистике потерь, - утверждает Минобороны Азербайджана. Посол Армении в России заявил о 4 000 боевиков, переброшенных Турцией в Азербайджан.
Бакинский международный аэропорт «Гейдар Алиев» в связи с военным положением временно перешел на ограниченный режим работы. Приостановлены все рейсы по направлению Баку – Нахичевань – Баку. Отменены международные авиарейсы.
Армянские вооруженные силы обстреливают город Тертер, находящийся в зоне карабахского конфликта, - сообщило Минобороны Азербайджана.
Больницы в Армении прекратили плановый прием пациентов в связи с военным положением. Приказ об этом подписал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян. В больницах будут принимать только тех, кто нуждается в экстренной помощи или реанимационных мероприятиях.
Президент США Дональд Трамп и его соперник в предвыборной гонке от Демократической партии Джозеф Байден выступили с заявлениями о том, что в Вашингтоне следят за обострением ситуации и призвали к деэскалации конфликта.
В ходе боевых действий были потеряны некоторые позиции в направлении Талыша, заявил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. По его оценкам, происходящее в зоне карабахского конфликта является «полномасштабной войной» по всей линии соприкосновения, «которой ранее еще не было».
Армия обороны Нагорного Карабаха захватила 11 единиц бронетехники Вооруженных сил Азербайджана, рапортовало Минобороны Армении. Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило о захваченной и уничтоженной на поле боя армянской бронетехнике.
С 28 сентября в Азербайджане вводится военное положение «в связи с оккупацией вооруженными силами Армении Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и окрестных районов и совершения ими регулярных военных провокаций», а также в связи с началом контрнаступательной операции, - говорится в опубликованном указе Ильхама Алиева.
В результате боевых действий под контроль азербайджанских военных перешли семь сел: Гараханбейли, Гарванд, Кенд Горадиз, Юхары Абдурахаманлы и Ашагы Абдурахманлы Физулинского района, а также Беюк Марджанлы и Нюзгяр Джебраильского района, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана. Сообщение Минобороны Азербайджана о возвращении контроля над семью селами в зоне карабахского конфликта не соответствует действительности, заявили оборонные ведомства Нагорного Карабаха и Армении.
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта и вернуться к переговорам.
Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе. Ожесточенные бои идут на трех направлениях фронта, сообщило Минобороны Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности обсуждения вопроса признания независимости Нагорного Карабаха Арменией.
Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян срочно созвал парламент, где объявил о введении в республике военного положения и военные сборы резервного состава. На брифинге в информационном штабе в Степанакерте он заявил, что мобилизация началась, а первые группы уже отправились на передовую. Также президент сообщил, что в диаспорах собрана добровольческая армия 10 000 человек.
Во время боевых действий в Нагорном Карабахе были подбиты два азербайджанских вертолета, 14 беспилотников и бронетехника, заявили Минобороны Армении и Нагорного Карабаха. Азербайджанские военные потеряли только один вертолет, члены экипажа остались живы, сообщило Минобороны Азербайджана, заявив об уничтоженных зенитно-ракетных комплексах противника.
Азербайджанская армия приступила к наступательной операции по всей линии фронта в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны Азербайджана. Военные ведут воздушную и артиллерийскую атаку на линии соприкосновения, заявили оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха.
Азербайджанские военные обстреляли Степанакерт и приграничные села, заявили власти Нагорного Карабаха. Обстрелы стали ответной реакцией на огонь по азербайджанским населенным пунктам, среди военных и мирного населения есть жертвы, сообщило Минобороны Азербайджана.