Ракетный снаряд возле кладбища в городе Иванян (Ходжалы). Фото: REUTERS/Vahram Baghdasaryan

02 октября 2020, 16:08

Карабах: хроника войны-2020

В конце сентября 2020 года вновь обострился длящийся уже более 30 лет конфликт между Азербайджаном, Арменией и непризнанной республикой. Сводки боев и военного положения, потери в людях и технике и другие связанные события - в обновляемой хронике «Кавказского узла».

Если не считать практически ежедневных обстрелов, в истории конфликта вокруг Нагорного Карабаха выделяются война 1991-94 годов, военное столкновение в апреле 2016 года и июльское обострение 2020 года. От прошлых обострений конфликта нынешние боевые действия отличаются тем, что столкновения в зоне карабахского конфликта идут по всему фронту и этим напоминают первую войну.

По данным министерства обороны Нагорного Карабаха ко 2 октября погибло 157 военнослужащих. Число жертвы среди мирных жителей с 27 сентября на 1 октября составило 11 человек, ранены более 60. Власти Азербайджана не озвучивают число боевых потерь. Генпрокуратура Азербайджана 2 октября сообщила, что в результате артиллерийских обстрелов погибли 19 мирных жителей и ранены более 55.

К вечеру 1 октября азербайджанские вооруженные силы потеряли четыре самолета, 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 единицу танков и другой тяжелой техники, три единицы ТОС-1А, две СЗРО «Смерч», 1280 военнослужащих убитыми и 2700 ранеными, заявило Минобороны Нагорного Карабаха. Оборонное ведомство Азербайджана эту информацию не подтвердило.

2020 год
02 октября 2020 года
17:00

В результате обстрела столицы Нагорного Карабаха ранены 13 человек. Из них 10 – сотрудники спасательной службы, по зданию которой был нанесен удар. Еще трое – мирных жители. Семеро из них госпитализированы, один доставлен в Ереван, другому врачи делают операцию.

15:30

ВВС Азербайджана продолжают нести потери, - заявили в штабе воороженных сил Нагорного Карабаха: "Точными ударами Армии обороны Арцаха в районе поражены пять самолетов и три вертолета противника". В свою очередь, азербайджанское военное ведомство сообщило что сегодня ночью было уничтожено 5 единиц бронированной и автомобильной техники, три объекта военной инфраструктуры и "большое количество личного состава противника".

15:00

Азербайджанские военные нанесли удар кассетными боеприпасами по городу Гадрут в Нагорном Карабахе, пятеро жителей получили ранения, сообщило Минобороны Армении.

Гадрут на карте Нагорного Карабаха. https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/354792/

14:00

Азербайджанские военные возобновили артобстрел Степанакерта, в городе большое число раненных и имеются разрушения, утверждают в Минобороны Армении. 

Cтепанакерт на карте Нагорного Карабаха. https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/354792/

11:30

300 боевиков из Сирии переброшены в Баку для участия в боевых действиях, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Наемники переброшены с помощью авиации, сообщил данные разведки МИД Америки. МИД России призвал вывести боевиков из Сирии и Ливии из зоны карабахского конфликта. Президент Франции также заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпримут ряд инициатив по Нагорному Карабаху в ближайшее время. 

10:00

Власти Армении призвали жителей отказаться от частного сбора помощи для Нагорного Карабаха и ввели пропуски для поездок на его территорию.

09:30

Армянские военные начали интенсивный артобстрел сел Хындырыстан, Алибейли, Ахмадагалы и Сафарли Агдамского района, среди мирного населения есть убитые и раненые, - сообщило министерство обороны Азербайджана. Оно заявило также о больших потерях в личном составе противника. 

01 октября 2020 года
23:30

После начала интенсивных артиллерийских обстрелов в Тертерском районе Азербайджана местные жители были вынуждены покинуть свои дома и отправиться в убежища или уехать к родным.

22:30

Минобороны Азербайджана заявило, что «наносит удары только по военным объектам, а не по гражданскому населению». На сайте ведомства также отмечается, что армянские вооруженные силы обстреляли ракетами линию фронта в районе Джебраил-Физули, также артобстрелу подверглись гражданские объекты в городе Горадиз Физулинского района.

19:00

Азербайджанские военные обстреляли дорогу в Гегаркуникской области, - заявило Минобороны Армении. Азербайджан обвинил Армению в обстреле сел и городов в пяти районах. Один из снарядов ранил ребенка в иранском селе на границе с Нагорным Карабахом. 

17:00

МИД Армении отозвал посла в Израиле для консультаций в связи с поставкой этой страной оружия Азербайджану. Ряд СМИ утверждает, что Израиль является одним из главных экспортеров оружия в Азербайджан. Страна поставляет азербайджанским военным, в частности, израильские артиллерийские установки ATMOS 2000, противотанковые ракетные комплексы Spike, реактивные системы залпового огня LAR-160 и беспилотники Aerostar. 

15:30

Система ПВО Армии обороны уничтожила сегодня три самолета, два вертолета и шесть беспилотников Военно-воздушных сил Азербайджана, заявило Минобороны Нагорного Карабаха. Азербайджан не подтвердил эту информацию. 

Военнослужащие Армии самообороны Нагорного Карабаха отдыхают на своих позициях в районе села Матагис. Фото: REUTERS/Staff

12:00

Группа иностранных журналистов, в том числе заместитель главного редактора телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский, попала под обстрел в городе Мартуни на востоке Нагорного Карабаха. Ранения получили два сотрудника французского издания Le Monde и два армянских журналиста.

11:30

Власти Нагорного Карабаха сообщили о сокращении числа боевых действий, сбитом на границе с Ираном вертолете и артиллерийском обстреле Мартакерта. Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло. 

08:30

Армяне из разных стран направили для финансовой поддержки Нагорного Карабаха 10,5 млн долларов, а из Армении прибыли 130 грузовиков с продуктами, - рассказали представители властей Нагорного Карабаха. 

02:30

Военно-воздушные силы Турции вовлечены в военные действия на стороне Азербайджана, - заявило Минобороны Армении. Власти Турции утверждают, что не участвуют в боях в зоне карабахского конфликта, вновь обвиняя Армению в привлечении туда боевиков с Ближнего Востока.

30 сентября 2020 года
18:30

Азербайджан готов остановить боевые действия в зоне карабахского конфликта, если вооруженные силы Армении покинут эту территорию, - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что Азербайджан должен восстановить территориальную целостность, и боевые действия на линии соприкосновения направлены на восстановление исторической справедливости.

17:30

Из приграничных районов были эвакуированы вглубь Нагорного Карабаха 1 500 человек, сообщил руководитель пресс-службы оперштаба при правительстве Нагорного Карабаха Самвел Балаян. За пределы Нагорного Карабаха люди выезжают лишь в частном порядке, пересекать границу мужчинам призывного возраста запрещено.

09:30

Военнослужащие Армении обстреляли Геранбойский район на линии соприкосновения в Карабахе, - заявило Минобороны Азербайджана, - село Ашагы Агджакенд и город Тертер были обстреляли из артиллерии, есть раненые мирные жители.

29 сентября 2020 года
23:30

Жители населенного преимущественно этническими армянами грузинского региона Ахалкалаки перекрыли трассу из Турции, требуя не пускать грузовики транзитом в Азербайджан. 

12:00

В связи с военными действиями в зоне карабахского конфликта отменен очередной трансграничный рейс для находящихся в Дагестане (Куллар) и желающих вернутся на родину из-за пандемии коронавируса азербайджанцев.

10:45

Азербайджанские военные обстреляли с беспилотника гражданский автобус и воинскую часть в армянском городе Варденис, пострадавших нет, сообщили в Минобороны и МЧС Армении. Там также сообщили, что во время боя над Варденисом штурмовик СУ-25 Воздушных сил Армении был сбит турецким многофункциональным истребителем F-16, пилот погиб.

09:30

По данным Минобороны Азербайджана в 07.30 (06.30 мск) начался артобстрел с территории Варденисского района Армении по боевым позициям в Дашкесанском районе. Министерство иностранных дел Армении назвало эту информацию ложью. 

28 сентября 2020 года
23:00

По сообщению карабахских властей в районе города Мартуни был сбит самолет Азербайджана. Минобороны Азербайджана опровергло это заявление.

17:30

Главы азербайджанских и армянских диаспор в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов призвали не разжигать вражду и не допускать инцидентов на фоне обострения карабахского конфликта.

15:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал Сопредседателей Минской группы ОБСЕ, обвинив их в том, что они за 30 лет «не урегулировали нагорно-карабахский конфликт и делают все возможное для того, чтобы не делать этого». По его словам, «Азербайджану пришлось защищаться». Он также назвал недопустимыми призывы Минской группы к прекращению огня в Нагорном Карабахе. 

13:30

Стороны обвинили друг друга в использовании боевиков из Сирии. Их гибель не отражается в официальной статистике потерь, - утверждает Минобороны Азербайджана. Посол Армении в России заявил о 4 000 боевиков, переброшенных Турцией в Азербайджан.

12:00

Бакинский международный аэропорт «Гейдар Алиев» в связи с военным положением временно перешел на ограниченный режим работы. Приостановлены все рейсы по направлению Баку – Нахичевань – Баку. Отменены международные авиарейсы.

08:30

Армянские вооруженные силы обстреливают город Тертер, находящийся в зоне карабахского конфликта, - сообщило Минобороны Азербайджана. 

08:00

Больницы в Армении прекратили плановый прием пациентов в связи с военным положением. Приказ об этом подписал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян. В больницах будут принимать только тех, кто нуждается в экстренной помощи или реанимационных мероприятиях.

02:30

Президент США Дональд Трамп и его соперник в предвыборной гонке от Демократической партии Джозеф Байден выступили с заявлениями о том, что в Вашингтоне следят за обострением ситуации и призвали к деэскалации конфликта.

Жилой дом после обстрела в Азербайджане. 1октября 2020 года. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

00:45

В ходе боевых действий были потеряны некоторые позиции в направлении Талыша, заявил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. По его оценкам, происходящее в зоне карабахского конфликта является «полномасштабной войной» по всей линии соприкосновения, «которой ранее еще не было».

27 сентября 2020 года
23:00

Армия обороны Нагорного Карабаха захватила 11 единиц бронетехники Вооруженных сил Азербайджана, рапортовало Минобороны Армении. Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило о захваченной и уничтоженной на поле боя армянской бронетехнике.

19:30

С 28 сентября в Азербайджане вводится военное положение «в связи с оккупацией вооруженными силами Армении Нагорно-Карабахского региона Азербайджана и окрестных районов и совершения ими регулярных военных провокаций», а также в связи с началом контрнаступательной операции, - говорится в опубликованном указе Ильхама Алиева. 

16:30

В результате боевых действий под контроль азербайджанских военных перешли семь сел: Гараханбейли, Гарванд, Кенд Горадиз, Юхары Абдурахаманлы и Ашагы Абдурахманлы Физулинского района, а также Беюк Марджанлы и Нюзгяр Джебраильского района, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана. Сообщение Минобороны Азербайджана о возвращении контроля над семью селами в зоне карабахского конфликта не соответствует действительности, заявили оборонные ведомства Нагорного Карабаха и Армении. 

13:00

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта и вернуться к переговорам.

12:30

Правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в связи с боевыми действиями в Нагорном Карабахе. Ожесточенные бои идут на трех направлениях фронта, сообщило Минобороны Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности обсуждения вопроса признания независимости Нагорного Карабаха Арменией.

11:00

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян срочно созвал парламент, где объявил о введении в республике военного положения и военные сборы резервного состава. На брифинге в информационном штабе в Степанакерте он заявил, что мобилизация началась, а первые группы уже отправились на передовую. Также президент сообщил, что в диаспорах собрана добровольческая армия 10 000 человек.

10:45

Во время боевых действий в Нагорном Карабахе были подбиты два азербайджанских вертолета, 14 беспилотников и бронетехника, заявили Минобороны Армении и Нагорного Карабаха. Азербайджанские военные потеряли только один вертолет, члены экипажа остались живы, сообщило Минобороны Азербайджана, заявив об уничтоженных зенитно-ракетных комплексах противника.

09:45

Азербайджанская армия приступила к наступательной операции по всей линии фронта в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны Азербайджана. Военные ведут воздушную и артиллерийскую атаку на линии соприкосновения, заявили оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха.

08:00

Азербайджанские военные обстреляли Степанакерт и приграничные села, заявили власти Нагорного Карабаха. Обстрелы стали ответной реакцией на огонь по азербайджанским населенным пунктам, среди военных и мирного населения есть жертвы, сообщило Минобороны Азербайджана. 

Осколки снарядов после артобстрела, сентябрь 2020. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

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