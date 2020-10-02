Карабах: хроника войны-2020

02 октября 2020, 16:08

В конце сентября 2020 года вновь обострился длящийся уже более 30 лет конфликт между Азербайджаном, Арменией и непризнанной республикой. Сводки боев и военного положения, потери в людях и технике и другие связанные события - в обновляемой хронике «Кавказского узла».

Если не считать практически ежедневных обстрелов, в истории конфликта вокруг Нагорного Карабаха выделяются война 1991-94 годов, военное столкновение в апреле 2016 года и июльское обострение 2020 года 1 . От прошлых обострений конфликта нынешние боевые действия отличаются тем, что столкновения в зоне карабахского конфликта идут по всему фронту и этим напоминают первую войну.