Азербайджан объявил о взятии 13 сел в зоне конфликта

19 октября 2020, 09:41

Азербайджанская армия взяла под контроль 13 сел Джебраильского района, сообщил Ильхам Алиев. Число населенных пунктов, объявленных занятыми азербайджанскими войсками, достигло 74.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 17 октября в Нагорном Карабахе вступила в силу договоренность о перемирии, однако на следующий день стороны вновь обменялись обвинениями в обстрелах и наступательных операциях.

К 17 октября Азербайджан объявил об установлении контроля над 61 населенным пунктом, в том числе двумя стратегически важными райцентрами - городами Джебраил (армянское название - Джракан) и Гадрут - и полностью разрушенным городом Физули (армянское название - Варанда). Армянская сторона ранее опровергла информацию об утрате Джебраила и Гадрута. Независимых подтверждений правдивости заявлений той или иной стороны нет. Противоречия в утверждениях сторон конфликта российские эксперты сочли элементом информационной войны.

Азербайджанские военные заняли 13 сел Джебраильского района, сообщил сегодня утром президент страны Ильхам Алиев. "Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы Джебраильского района", - написал Алиев в своем микроблоге в Тwitter.

Таким образом, число населенных пунктов, объявленных занятыми Вооруженными силами Азербайджана с 27 сентября, достигло 74.

Согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР, Джебраильский район находился южнее бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Азербайджан утратил контроль над этим районом в ходе боевых действий в августе 1993 года.

Напомним, что полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Был сорван и обмен телами погибших, который объявлялся одной из главных целей перемирия. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике событий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".