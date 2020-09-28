Карабах: эскалация конфликта или новая война?

28 сентября 2020, 14:58

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались бои с применением бронетехники и артиллерии. Важное отличие нового витка длящегося больше трех десятилетий конфликта - боевые действие идут по всей линии фронта, а противоборствующие объявили военное положение и мобилизации.

Новые жертвы давней войны

По состоянию на 28 сентября, по данным министерств обороны Нагорного Карабаха и Армении, погиб 31 военнослужащий, еще "около 200" получили ранения. При этом 80 раненых них перевезли в ереванские госпитали и гражданские больницы. Есть также жертвы среди мирных жителей, погибли двое, ранены еще около 30. Власти Азербайджана не озвучивают число боевых потерь. По данным генпрокуратуры, погибли погибли пять мирных жителей и ранены еще 19. мирных жителей и ранены еще 19.

Обстрелам подверглись не только приграничные села и небольшой город Тертер, но и столица Нагорного Карабаха - Степанакерт, "По Степанакерту бьют впервые за последние 26 лет", - обратил внимание директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян. "Люди вышли на улицу из домов, чтобы не попасть под обломки, ведь было попадание и в жилое здание, и в школу", - написал очевидец, автор блога "Нагорные повороты. Карабах".

Военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в Нагорном Карабахе и Армении. В Азербайджане, который назвал наступление операцию по всей линии фронта ответом реакцией на обстрелы, военное положение и комендантский час были введены с 28 сентября. За первый день боевых действий Нагорный Карабах утратил контроль над частью территорий: Азербайджан заявил о контроле над семью селами в зоне боевых действий, но позднее карабахское военное ведомство заявило о возвращении части утраченных 27 сентября позиций.

Война или мир?

Последний раз термин "война" применялся к ситуации вокруг Нагорного Карабаха в начале апреля 2016 года. В ночь на 2 апреля 2016 года в зоне карабахского конфликта начался период интенсивного противостояния, называемый "четырехдневной войной". Он продолжался до полудня 5 апреля 2016 года.

По официальным данным, с азербайджанской стороны погиб 31 солдат и были ранены девять. Также сообщалось о гибели шести мирных жителей, и ранении еще 26. Армения сообщила о 88 погибших военных и добровольцах, а также 121 раненом солдате. Власти Карабаха сообщили о гибели как минимум четырех мирных жителей.

Установившееся после "четырехдневной войны" формальное перемирие ни на один день не остановило противостояние, и на линии разграничения не затихала стрельба, гибли люди. Так, за первый год перемирия погибли 38 человек, за второй год перемирия - 43 человека, в том числе 41 военный и двое мирных жителей, следует из собственных данных сторон конфликта, обобщенных "Кавказским узлом" в инфографике "Карабах после перемирия - два года войны".