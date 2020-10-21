Азербайджан заявил о взятии Миндживана и 21 села

21 октября 2020, 22:38

Армия Азербайджана в ходе боевых действий восстановила контроль над 22 населенными пунктами в зоне карабахского конфликта, сообщил сегодня президент Ильхам Алиев. Число населенных пунктов, которые Азербайджан объявил занятыми, достигло 119.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", к 21 октября Азербайджан объявил об установлении контроля над 97 населенными пунктами. В их числе два стратегически важные райцентры – города Джебраил (армянское название – Джракан) и Гадрут, полностью разрушенный город Физули (армянское название – Варанда), а также частично разрушенный город Зангилан (армянское название – Ковсакан). Армянская сторона ранее опровергла информацию об утрате Джебраила и Гадрута.

Независимых подтверждений правдивости заявлений той или иной стороны о ситуации в зоне боевых действий нет. Противоречия в заявлениях сторон конфликта российские эксперты сочли элементом информационной войны.

О том, что азербайджанская армия заняла еще 22 населенных пунктов в Карабахе, Ильхам Алиев сообщил сегодня в своем микроблоге в Twitter.

Он перечислил названия этих пунктов. Это поселок Миндживан (армянское название – Миджнаван), села Хурама, Хумарлы, Сарыл, Бабайлы, Учунджю Агалы, Гаджаллы, Гырах Мюшлан, Удгюн, Турабад, Ичери Мюшлан, Меликли, Джахангирбейли, Бахарлы, относящиеся к территории Зангиланского района Азербайджана. Такж азербайджанские военные вошли, по словам Алиева, в села Геджагезлю, Ашагы Сейидахмедлы, Зергер, относящиеся к Физулинскому району, и в села Балъянд, Папы, Тулус, Гаджилы, Тинли, которые Азербайджан относит к Джебраильскому району.

Все эти населенные пункты расположены в южной части Нагорного Карабаха вдоль азербайджано-иранской границы.

Гадрут и Джебраил (Джракан), а также Физули (Варанда) находятся в западной части Нагорного Карабаха, а Зангилан (Ковсакан) и Миндживан (Миджнаваан) - в южной его части, следует из карты, подготовленной "Кавказским узлом" на основе карты "Зона конфликта в Нагорном Карабахе (1988-1994), А.Цуциев, 2004". При подготовке карты использована информация корреспондентов "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана опубликовало видео из села Черекен. Оно начинается с дорожного указателя, на котором написано название населенного пункта на азербайджанском языке, затем на холмистой местности запечатлены виды заброшенного селения, в котором видны сильно разрушенные постройки, поросшие травой.

На сайте Минобороны Нагорного Карабаха информации о переходе под контроль азербайджанской армии 22 населенных пунктов, о которых заявил сегодня Ильхам Алиев, по данным на 22.00 мск 21 октября, не было.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. 10 октября и 17 октября стороны конфликта объявляли о перемирии, но эта договоренность не выполняется, и в зоне конфликта до сих пор продолжаются военные действия. Важное отличие нового витка длящегося больше трех десятилетий конфликта – боевые действие идут по всей линии фронта, а противоборствующие объявили военное положение и мобилизации, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"