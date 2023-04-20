Кто же все-таки признал Карабах?

20 апреля 2023, 10:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Армения уже 29-й год не признает суверенным государством армянонаселенный Нагорный Карабах, в сентябре 1991 года провозгласивший свою независимость. За это время Карабах пережил войну, разруху и упадок экономики. Несмотря на установленный в 1994 году режим перемирия, обстрелы продолжаются, и с обеих сторон гибнут военные и мирные жители. Азербайджан не хочет мириться с потерей этих территорий, считая их оккупированными Арменией. Страны-члены ООН поддерживают территориальную целостность Азербайджана. Тем временем независимость Карабаха признали уже 15 административных образований из геополитически противоположных секторов мира, в том числе ряд штатов США и признанные Россией самопровозглашенные государства. Армянская сторона, помимо этого, утверждает, что их примеру готов последовать Уругвай, чей МИД призвал страны мира признать независимость Карабаха. Но Азербайджан это отрицает. "Кавказский узел" рассказывает, кто уже признал Карабах, и как повлияла на позицию Армении в вопросе его статуса последняя эскалация карабахского конфликта.

Признание от признанных Россией

Независимым государством Нагорный Карабах признали Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Это пророссийски настроенные регионы, которые и сами с точки зрения большинства стран мира отдельными государствами не являются. Вопрос об их собственной государственности вышел в мировую повестку с подачи России, и трудно представить, чтобы без ее согласия они предпринимали сколь-нибудь важные шаги в своей внешней политике.

Самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика, в свою очередь, признает независимость Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии. В отличие от Приднестровья, пока не признанного ни одним суверенным государством, независимость Абхазии и Южной Осетии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру, наделив их статусом частично признанных.

Признание от автономии и восьми штатов демократических государств

В октябре 2020 года, на фоне полномасштабных боевых действий в зоне конфликта, премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с послами и руководителями представительств иностранных государств и международных организаций призвал предотвратить гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе, признав его независимость. Власти Азербайджана разорвут дипломатические отношения с теми странами, которые признают независимость Нагорного Карабаха, пригрозил в ответ президент Ильхам Алиев.

В один день, 15 октября, независимость Нагорного Карабаха признали депутаты горсобрания италянского Милана и общественный совет города Лимоне. Затем это сделали советы американских городов Фаулер и Форт-Ли, французского департамента Од-де-Сен и французского города Вьен, а 4 ноября - канадский город Лаваль.

В сентябре 2014 года парламент Страны басков – автономии на севере Испании - также признал право Нагорного Карабаха на самоопределение .

В 2012-2014 годах семь штатов США приняли резолюции с призывом к президенту и Конгрессу США признать независимость Нагорного Карабаха как территории, населенной преимущественно этническими армянами. Это штаты Род-Айленд , в августе 2012 - Массачусетс , Мэн , Луизиана , Калифорния , Гавайи и члены Палаты представителей штата Джорджия . В сентябре 2017 года Нагорный Карабах признал штат Мичиган .

В октябре 2012 года право народа Нагорного Карабаха на самоопределение признал один из крупнейших австралийских штатов Новый Южный Уэльс, призвав власти Австралии признать Карабах независимым государством .

Признание от американских городов и округов

Еще до резолюции о статусе Нагорного Карабаха от имени всего штата Калифорния Карабах был признан двумя калифорнийскими округами - Фресно в апреле 2013 года и Хайлендом - в ноябре 2013 года , а также городом Лос-Анджелесом - в январе 2014 года .

Армения опередит Уругвай?

Министерство иностранных дел Уругвая в январе 2015 года распространило заявление с призывом к международному сообществу признать независимость Нагорного Карабаха. Это заявление еще не означает, что Уругвай признал суверенитет Карабаха, но там сильно армянское лобби, и вполне возможно, что Уругвай, будучи признанным суверенным государством, положит начало процессу признания Карабаха мировым сообществом, пояснили тогда "Кавказскому узлу" армянские политтехнологи.

Впрочем, резкая эскалация военного конфликта вокруг карабахских территорий в апреле 2016 года побудила Армению активнее задуматься о своей позиции в вопросе статуса Нагорного Карабаха. Армянские депутаты инициировали законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха, а президент страны заявил, что Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если военные действия перерастут в широкомасштабные.

Уже через месяц парламент Армении представил в правительство законопроект "О признании Республики Арцах", и правительство Армении 5 мая одобрило заключение по нему. Не сам проект, где НКР названа "состоявшимся государством", подчеркнули в правительстве, а именно заключение, где говорится, что решение о признании НКР будет приниматься с учетом "результатов обсуждений" и "внешних факторов".

Армения готовит признание Карабаха как один их возможных вариантов развития событий и будет использовать его как сдерживающий фактор для Азербайджана, но на ближайших заседаниях парламента проект принят еще не будет - это поставило бы жирную точку в переговорном процессе, а Армения все еще надеется на мирное урегулирование, заявили "Кавказскому узлу" армянские политологи.

Во время военного обострения конфликта в сентябре 2020 года премьер-министр Никол Пашинян на экстренном заседании парламента, связанном с обсуждением вопроса введения чрезвычайного положения, заявил, что Армения может обсудить вопрос признания независимости Нагорного Карабаха.

Страны-члены ООН не признают НКР

Совет безопасности ООН, Генеральная ассамблея ООН, Совет Европы и ряд других международных организаций не признают самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и не раз высказывались в поддержку территориальной целостности Азербайджана. Эта позиция закреплена в соответствующих резолюциях .

ООН, НАТО, Евросоюз, Совет Европы, ОБСЕ, ОИК и ГУАМ не считают легитимными проводимые в Карабахе выборы в органы власти. Вместе с тем выборы в парламент Нагорного Карабаха в мае 2015 года мониторили наблюдатели из США и Франции. Некоторые парламентарии Франции также выступали с призывами признать независимость Карабаха.

В марте 2008 года страны-члены ООН 39 голосами "за" при семи "против" и 100 воздержавшихся приняли внесенную Азербайджаном резолюцию, признающую наличие у Азербайджана "оккупированных территорий". В резолюции содержится требование "немедленного, полного и безоговорочного вывода всех армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджанской Республики". Россия, США и Франция голосовали против резолюции. Это страны, сопредательствующие в Минской группе ОБСЕ, которая с 1992 года занимается карабахским урегулированием. Группа ставит своей целью способствовать разрешению конфликта путем переговоров, предлагает сторонам пути мирного урегулирования и организовывает встречи президентов Армении и Азербайджана. Но и в Азербайджане, и в Армении активность этой организации в урегулировании конфликта считают недостаточно высокой.

Минская группа ОБСЕ сейчас не рассматривает Нагорный Карабах как равноправную сторону в переговорном процессе по карабахскому урегулированию, считая таковыми Армению и Азербайджан. Но на начальном этапе переговоров по карабахскому урегулированию представители Карабаха участвовали в них. Так, Бишкекский протокол от 5 мая 1994 года с призывом к прекращению огня подписан представителями и Азербайджана, и Армении, и Нагорного Карабаха.

Примечания