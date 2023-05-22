Пашинян заявил о готовности признать Карабах частью Азербайджана

22 мая 2023, 14:06

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Армения готова признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, однако Баку должен наладить со Степанакертом диалог о правах и безопасности карабахских армян, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля. Лидеры Армении и Азербайджана зафиксировали прогресс в решении вопросов о делимитации границы, а также договорились признать территориальную целостность своих стран в границах республик на момент распада СССР, заявил Шарль Мишель после встречи. "Лидеры подтвердили свою безоговорочную приверженность Алматинской декларации 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении (29 800 квадратных километров) и Азербайджана (86 600 квадратных километров)", - сказал он.

Заявления о договоренностях, достигнутых на встрече Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе, не приведут к переменам в ситуации на границе Азербайджана и Армении и в зоне карабахского конфликта, указал российский политолог Владимир Лепехин. Пашинян впервые публично признал Карабах частью Азербайджана, но конкретных предложений на встрече озвучено не было, отметили армянский аналитик Айк Халатян и азербайджанский журналист Шахин Рзаев.

86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которую Армения готова признать, включают в себя и Нагорный Карабах, заявил сегодня на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян. "86,6 тыс. кв. км включают также Нагорный Карабах. Но также мы говорим, что вопрос прав и безопасности армянства Нагорного Карабаха должен быть обсужден в формате Баку-Степанакерт", - приводит его слова "Новости-Армения".

На вопрос о том, признает ли правительство Армении Нагорный Карабах частью Азербайджана, Пашинян ответил, что "все правительства Армении признали территориальную целостность Азербайджана". "Если мы правильно понимаем друг друга в этом вопросе, то Армения готова признать территориальную целостность (Азербайджана) в 86,6 тыс. кв.км, и в нашем понимании Азербайджан также готов признать территориальную целостность Армении в 29,8 тыс. кв.км", - приводит его слова издание.

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