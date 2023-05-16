Политологи усомнились в скорых перспективах мирного договора Баку и Еревана

16 мая 2023, 19:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Заявления о договоренностях, достигнутых на встрече Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе, не приведут к переменам в ситуации на границе Азербайджана и Армении и в зоне карабахского конфликта, указал российский политолог Владимир Лепехин. Пашинян впервые публично признал Карабах частью Азербайджана, но конкретных предложений на встрече озвучено не было, отметили армянский аналитик Айк Халатян и азербайджанский журналист Шахин Рзаев.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля. Лидеры Армении и Азербайджана зафиксировали прогресс в решении вопросов о делимитации границы, а также договорились признать территориальную целостность своих стран в границах республик на момент распада СССР, заявил Шарль Мишель после встречи.

Встреча в Брюсселе не привнесла ничего нового в переговорный процесс, работа над мирным договором продолжается, несмотря на разные подходы сторон, заявил армянский политолог Александр Искандарян. Заявление по итогам встречи содержит важные пункты об обмене пленными, транспортных коммуникациях и территориальной целостности, отметил азербайджанский аналитик Шахин Гаджиев.

Директор российского института стран ЕАЭС Владимир Лепехин не увидел ничего нового в брюссельских заявлениях. "Любые переговоры происходит в неких геополитических рамках. После первой карабахской войны сформировалась определенная геополитическая обстановка и статус-кво по Карабаху. И все переговоры велись в рамках этого статуса-кво. Никто ничего изменить не мог, поскольку была определенная обстановка. Сейчас сложилась иная геополитическая обстановка после войны [в Нагорном Карабахе] в 2020 году, и переговоры будут идти с учетом новых реалий. Но снова никаких изменений в переговорах не будет, в каком бы формате они не проводились", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Даже при заявлениях о достигнутых договоренностях эти заявления останутся просто словами, уверен политолог. "Они могут говорить, что достигнуты договоренности, и карабахский конфликт скоро решится, но лидеры Армении и Азербайджана вернутся в свои страны и договоренности не будут выполняться по разным причинам. Это касается и пленных, и отвода войск, и других вопросов. Баку будет продолжать разными способами укреплять свое влияние в Нагорном Карабахе, вытеснять оттуда российских миротворцев и карабахских армян", - сказал Лепехин.

На встрече в Брюсселе не были озвучены какие-либо "новые позиции", считает и руководитель ереванского Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян. "Другое дело, что в Брюсселе во многих вопросах, которые касаются статуса Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"), делимитации и демаркации границ, вопроса пленных, судя по всему, удалось достичь продвижения, в том числе благодаря встрече в Вашингтоне. Этим отличалась встреча в Брюсселе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Главы МИД Армении и Азербайджана встречались в начале мая в Вашингтоне, где проводили мирные переговоры. На них стороны достигли согласия по некоторым статьям проекта двустороннего Соглашения о мире и об установлении межгосударственных отношений. Стороны приблизились к окончательному соглашению, заявил 4 мая госсекретарь США Энтони Блинкен.

Встреча также отличилась тем, что Пашинян впервые публично признал Нагорный Карабах частью Азербайджана, отметил Халатян. "Ранее все другие власти Армении, когда речь шла о признании территориальной целостности Азербайджана, подчеркивали, что это не касается Нагорного Карабаха. Никто из них не говорил, какую площадь они признают территорией Азербайджана. В данном случае Пашинян, признав 86600 квадратных километров территорией Азербайджана, признал Арцах территорией этой страны", - сказал политолог.

При этом он указал на отсутствие конкретики в вопросе вывода азербайджанских войск с территории Армении. "Какой-либо конкретики в этом вопросе нет. А по поводу вопроса пленных мы надеемся, что Баку наконец выполнит свои обязательства и освободит всех армянских пленных. Здесь стоит отметить, что, по данным правозащитников, число армянских пленных в несколько раз больше, чем официальное количество, озвученное Азербайджаном. С другой стороны, это можно расценивать как договоренность, благодаря которой будут возвращены азербайджанские военные, которые недавно оказались на территории Армении и один из которых [предположительно] совершил преступление, убив мирного жителя. Поэтому тут тоже не все так однозначно», - подчеркнул он.

Признание территориальной целостности стало новизной этих переговоров, считает азербайджанский журналист-фрилансер Шахин Рзаев. "Принципиально новым было признание Арменией территории Азербайджана с площадью 86600 квадратных километров, об этом впервые было сказано громко и официально. То есть, бывшая НКАО признается безоговорочной территорией Республики Азербайджан... Армения это признала. Это важно зафиксировать и двигаться дальше", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, готовность признать территориальную целостность друг друга предполагает отказ Еревана от Нагорного Карабаха и вывод войск Азербайджана с территории Армении. "Если из Армении не будут засылаться сверхсрочники или контракники в Карабах, и об этом будет заявлено официально, уверен, что Азербайджан тоже отойдет к международно признанным границам", - сказал Рзаев.

Журналист также выразил надежду, что все пленные будут освобождены. "Призывники срочной службы не должны становиться объектом торга... Я надеюсь, что стороны постепенно освободят всех задержанных", - сказал он.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.