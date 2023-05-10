Омбудсмен Азербайджана осудила преследование Бабирова и Ахундова в Армении

10 мая 2023, 03:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Приговор Агшину Бабирову и обвинение Гусейну Ахундову противоречат нормам международного права, заявила омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, потребовав освобождения солдат.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая суд в Армении приговорил азербайджанского военного Агшина Бабирова к 11,5 года лишения свободы, признав его виновным в незаконном переходе границы с оружием. Расследование по делу Гусейна Ахундова продолжается. МИД Азербайджана раскритиковал приговор Бабирову.

10 апреля стало известно об исчезновении двух азербайджанских военных в Нахичеванской автономной республике на границе с Арменией. Оба они были задержаны в Армении, при этом у Гусейна Ахундова был найден мобильный телефон убитого сторожа Зангезурского медно-молибденового комбината. 17 апреля Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов были арестованы по обвинению в незаконном переходе границы Армении и хранении оружия, а 18 апреля стало известно, что Ахундов также обвиняется в убийстве сторожа комбината в Капане по мотивам национальной вражды.

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева сделала заявление по поводу приговора азербайджанскому военному Агшину Бабирову и ареста еще одного военнослужащего Гусейна Ахундова. "Ранее в связи с незаконным арестом наших военнослужащих в Армении нами были направлены обращения в международные и региональные организации", - приводит ее слова 9 мая Trend.

По словам омбудсмена, Армения "грубо нарушив международные и процессуальные нормы, незаконно лишает военных свободы, организовав так называемый "судебный процесс", пишет oxu.az.

"Мы считаем несправедливым "решение", принятое Арменией в ходе так называемого "судебного процесса", заявляем, что это "решение", повлекшее за собой грубое нарушение права на свободу, противоречит нормам и принципам международного права, требуем скорейшего освобождения наших солдат", - написала Алиева.

Она призвала "всю международную общественность оказать серьезное давление на Армению для скорейшего освобождения военнопленных".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.