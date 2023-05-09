Баку осудил приговор Агшину Бабирову

09 мая 2023, 02:16

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МИД Азербайджана раскритиковал вынесенный в Армении приговор Агшину Бабирову и арест Гусейна Ахундова, заявив, что военные подвергались физическому и психологическому давлению. Ведомство считает, что Армения не заинтересована в установлении мира и доверия в регионе.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая суд в Армении приговорил азербайджанского военного Агшина Бабирова к 11,5 года лишения свободы, признав его виновным в незаконном переходе границы с оружием. Расследование по делу Гусейна Ахундова продолжается.

10 апреля стало известно об исчезновении двух азербайджанских военных в Нахичеванской автономной республике на границе с Арменией. Оба они были задержаны в Армении, при этом у Гусейна Ахундова был найден мобильный телефон убитого сторожа Зангезурского медно-молибденового комбината. 17 апреля Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов были арестованы по обвинению в незаконном переходе границы Армении и хранении оружия, а 18 апреля стало известно, что Ахундов также обвиняется в убийстве сторожа комбината в Капане по мотивам национальной вражды.

8 мая министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало заявление, в котором осудило приговор Агшину Бабирову. "Мы решительно осуждаем так называемый "судебный процесс" и так называемое "решение" Армении в отношении военнослужащих ВС Азербайджана Бабирова Агшина Габиль оглу и Ахундова Гусейна Ахлиман оглу", - говорится в комментарии ведомства.

В комментарии утверждается, что азербайджанские солдаты подверглись "жестоким физическим пыткам", а также "моральным и психологическим пыткам". "Своим таким безответственным поведением Армения еще раз демонстрирует, что игнорирует юридическую ответственность, которую она несет в соответствии с международным гуманитарным правом, призывы международного сообщества к освобождению заложников и принципы гуманизма", - пишет ведомство.

МИД также напомнил, что Баку ранее без каких-либо предварительных условий вернул более 10 армянских военнослужащих, которые, заблудившись, оказались на территории Азербайджана. Это, как считает ведомство, свидетельствует о том, что «Армения не заинтересована в мерах по установлению мира и доверия в регионе».

Военнослужащий Эдуард Мартиросов, задержанный в апреле 2022 азербайджанскими пограничниками, спустя месяц был возвращен из плена. Пять военнослужащих, взятых в плен 16 ноября 2021 г., в конце декабря того же года были возвращены Армении при посредничестве Венгрии, сообщила Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных. Старший лейтенант Артур Давидян, заблудившийся в августе 2021 г. на границе, был возвращен из азербайджанского плена 6 октября того же года, сообщил сегодня вице-премьер Армении.

«Армения должна положить конец подобной подрывной деятельности, сопровождающейся грубыми нарушениями международного гуманитарного права, и немедленно освободить заложников", - далее сказано в заявлении МИД Азербайджана.

В Баку также призвали мировое сообщество, соответствующие международные организации и неправительственные организации оказать «серьезное влияние и давление на Армению с целью скорейшего освобождения азербайджанских солдат, взятых в заложники, для воссоединения с членами их семей».

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