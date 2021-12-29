Азербайджан передал Армении пять военнопленных

29 декабря 2021, 17:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пять военнослужащих, взятых в плен 16 ноября, возвращены Армении при посредничестве Венгрии, сообщила сегодня Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных.

Как писал "Кавказский узел", 26 ноября Азербайджан передал Армении двух пленных – военнослужащего и мирного жителя. 4 декабря были возвращены еще 10 солдат, их обменяли на карты минных полей. 19 декабря в Армению вернулись еще 10 военных. 21 декабря стало известно, что десять военнопленных, которых 19 декабря Азербайджан вернул Армении, находятся дома.

16 ноября произошли боестолкновения на границе Армении и Азербайджана, в том числе в Кельбаджарском районе, перешедшем под контроль Баку после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Власти Армении заявили, что азербайджанские войска попытались продвинуться вперед. По версии азербайджанской стороны, армянские солдаты пытались захватить высоты в приграничных районах. Боевые действия были прекращены вечером того же дня после переговоров глав Минобороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Армянской стороне были возвращены пять военнослужащих, задержанных 16 ноября на Кельбаджарском участке границы. Передача военных произведена при посредничестве Венгрии, сообщило сегодня АПА со ссылкой на Госкомиссию Азербайджана по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники.

На родину возвращены 26-летний Саркис Абрамян, 30-летний Арман Хачатрян, 39-летний Ваге Агаджанян, 29-летний Сурен Хачатрян и 24-летний Арам Аветян, сообщило сегодня агентство Report.

Армянская сторона на 17.30 мск не подтвердила возвращение этих пленных.

"Кавказский узел" также писал, что 27 декабря суд в Армении арестовал на два месяца майора Нарека Еремяна, вернувшегося из плена в Азербайджане. Военнослужащий обвиняется в нарушении правил несения боевой службы. Ранее пять военнослужащих, выданных Азербайджаном Армении, после освобождения из плена были обвинены в нарушении правил несения боевого дежурства. Уголовное преследование собственных солдат, попавших в плен, недопустимо, заявил правозащитник Артур Сакунц.

Подробнее о пограничном конфликте двух стран можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".