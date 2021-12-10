Следствие потребовало ареста армянских солдат после возвращения из плена

10 декабря 2021, 13:18

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Пять военнослужащих, выданных Армении после боестолкновений на границе с Азербайджаном, обвинены в нарушении правил несения боевого дежурства. Уголовное преследование собственных солдат, попавших в плен, недопустимо, заявил правозащитник Артур Сакунц.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября на границе Армении и Азербайджана произошли боестолкновения. Власти Армении заявили, что азербайджанские войска попытались продвинуться вперед. По версии азербайджанской стороны, армянские солдаты пытались захватить высоты в приграничных районах. Боевые действия были прекращены вечером 16 ноября после телефонных переговоров глав Минобороны Армении и Азербайджана с министром обороны России Сергеем Шойгу. По официальным данным сторон, погибли семь и ранены десять азербайджанских военных, с армянской стороны погибли шесть солдат, еще 13 оказались в плену, а 24 пропали без вести. 26 ноября Азербайджан передал Армении двух пленных - военнослужащего и мирного жителя, а 4 декабря - еще десятерых солдат, их обменяли на карты минных полей.

В конце ноября армянской стороной в ЕСПЧ были поданы просьбы об обеспечительных мерах в отношении 33 пленных. Суд удовлетворил четыре таких запроса, обязав Азербайджан дать ответы об условиях их содержания.

Пять из десяти армянских военнослужащих, вернувшихся из азербайджанского плена 4 декабря, обвинены по уголовной статье о нарушении правил несения боевого дежурства или боевой службы, повлекшем тяжкие последствия, следствие направило в суд ходатайство об их аресте, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Следственного комитета Армении.

Уголовное преследование вернувшихся из плена солдат вызвало возмущение руководителя Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитника Артура Сакунца. По его словам, это беспрецедентное дело для Армении. "Это бесчеловечное отношение к военнопленным, которые пережили жесточайшие условия, включая психологическое и физическое давление, пытки, находясь в азербайджанском плену. Этот подход у меня ассоциируется со сталинским репрессивным режимом, когда вернувшихся пленных вагонами ссылал в Сибирь", - сказал Сакунц корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник считает, что уголовное дело нужно возбуждать не в отношении вернувшихся военнопленных, а в отношении командования. В данном же случае власти пытаются переложить ответственность с себя на солдат, оказавшихся в тяжелой ситуации. "В выборе солдатов сдаться в плен именно государство виновато, которое не подготовило этих солдат психологически и физически к подобному стечению обстоятельств. За психологическую и военную подготовку солдат ответственно государство. Как так получилось, что твои солдаты оказались в этой ситуации?" - пояснил Артур Сакунц.

Напомним, что по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории, в том числе над так называемой "зоной безопасности", частично прилегавшей к границам Армении. Это актуализировало вопрос о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Однако в мае между двумя странами разгорелся пограничный конфликт, сопровождающийся боестолкновениями. Так, 9 ноября Минобороны Армении сообщило о ранении двух военнослужащих в результате обстрела со стороны азербайджанских подразделений.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне командир отряда армянской армии и его знакомый были обвинены в передаче Азербайджану данных о вооружении и дислокации войск в ходе боев осенью 2020 года. Командир отряда при этом был награжден медалями "За безупречную службу" и "За участие в боевых действиях". Второй обвиняемый раскрыл противнику местонахождение одного из зенитно-ракетных комплексов, что позволило азербайджанским военным уничтожить цель с беспилотника. Дело передали в суд 1 декабря. В мае было передано в суд еще одно дело о госизмене. По данным СНБ, высокопоставленный армянский военный собирал информацию об армиях Нагорного Карабаха и Армении, передавая ее Азербайджану через посольство в Грузии.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян еще в ходе боевых действий заявил, что на фронте работают группы агитаторов, которые пытаются убедить солдат в бессмысленности сопротивления и распространяют слухи о готовности властей уступить Азербайджану территории в Нагорном Карабахе. Один из таких агитаторов, житель Степанакерта, был задержан. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" политологов, именно с этим связана отставка тогдашнего главы Службы нацбезопасности Аргишти Кярамяна.

Подробнее о пограничном конфликте двух стран можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".